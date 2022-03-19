真的是劳模～作品一部接一部拍！池昌旭将出演犯罪动作新剧《最恶的恶》，剧中会展现非常Man的魅力！

《最恶的恶》（音，최악의 악）是 Kakao 娱乐制作子公司 BARAM PICTURES 和 SANAI PICTURES 共同制作的作品，是一部强烈的犯罪动作题材电视剧。

SANAI PICTURES 制作电影《暗黑新世界》、《不标准情人》、《阿修罗》等具有犯罪动作题材的作品。BARAM PICTURES 则共同制作电影《记忆之夜》、电视剧《智异山》、《尸战朝鲜：雅信传》等，得到业界的认可。



18日，据韩媒报导：「池昌旭将出演《最恶的恶》。」据悉，他将会在剧中展现充满男人味道的领袖风范。而池昌旭近期的作品一部接著一部，接下来还有2部新剧，期待他的每个角色啊！



目前他和成东镒、崔秀英正在拍摄新剧《如果说出你的愿望》，该剧以临终关怀病房所发生的救援故事为背景，一群希望获得善终的老小孩们，在病患与志愿者们的帮助下，达成梦想的励志喜剧。



另外，与崔成恩、黄寅烨主演的漫改剧《安娜拉苏玛娜拉》，讲述一名少女邂逅了不懂事的魔术师之后，实现自我成长的故事。目前正在进行等级分类中，预计5月在 Netflix 上线。



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