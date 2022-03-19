【K社韩文小百科】韩国青少年初尝禁果年龄低至13.6岁，国中就当妈！

韩国青少年的首次性经验年龄越来越低龄化。

日前，韩国MBN电视台播出了一档名为《大人们不知道的高中生爸妈》节目，爆料韩国青少年初尝禁果的年龄还不到15岁，另广大观众很是惊讶。 该节目主要聚焦於已婚、已育的青少年们，观察他们与普通高中生不一样的日常生活，第一期嘉宾就邀请了性教育专家李时勋（音译）。



在节目进行中，主持人朴美善就向李时勋提问：「我国到底有多好高中生父母。 」李时勋透露：「据统计，2020年全国有918名高中生父母，其中15岁以下有11人，甚至有些是初中生妈妈。 生育前肯定有性经验，这些人中有一部份人的首次性体验年纪为10-11岁。 而我国青少年初尝禁果的平均年龄仅为13.6岁。 」



《大人们不知道的高中生爸妈》首期观察对象有抚养著11个月宝宝的高三妈妈、19岁生育的妈妈，以及预产期就在3月的10代准妈妈，不同於普通学生专注於学业，她们不仅忙於升学，还要抽出大部份时间和精力照顾宝宝，过早地承担起了她们这个年龄阶段本不应该承担的一些责任。



朴美善、HAHA等主持人很好奇学生中是否有很多人已经有过性经验，年轻的妈妈们纷纷点头，称这在青少年之间是常事，听得一众嘉宾咋舌，青少年咨询专家朴在妍（音译）称：「有数据现实，（青少年）10人中有3人不用安全套，他们的性教育与性文化让人大受冲击。 」

《大人们不知道的高中生爸妈》节目组表示之所以打造这类节目是希望能够引起成年人对於青少年性教育的重视，引导青少年有正确的性观念，教给他们准确的性知识。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻