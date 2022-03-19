「霸总」安孝燮曾是JYP练习生！稚嫩练习生照曝光，和GOT7成员们一起受训

韩剧最新「霸道总裁」安孝燮其实差点就去当了爱豆！

最近《社内相亲》正在热播中，安孝燮在剧中饰演拥有出众的外貌、天生的财力、卓越的事业能力的完美CEO姜泰武，他是集团唯一的继承人，虽然冷漠刻薄，但在职员之间被称为老板的脸蛋是福利、有著耀眼存在感的人物。 用一句话来概括他就是霸道总裁本人。 相信最近有很多女观众都患上了一种叫做「姜泰武」的病吧，深陷其中不能自拔，於是迷妹们开始考古安孝燮的过往，还真就发现了一点事情，原来他还差点出道当爱豆了。



在安孝燮七岁的时候，全家移民去了加拿大，直到17岁高中时被 JYP 星探发掘后回到韩国，展开练习生生活。 与安孝燮一起受训的是GOT7的成员们，也就是说他曾经是GOT7出道的备选成员，后来因为他187cm的高挑身材未能正式出道。 不过，离开JYP的安孝燮又加盟了Starhaus娱乐，和郭时阳、宋元锡、权度均组成限定演员男团「One O One」，值得一提的是该团每个人都是大长腿。



万能的粉丝们挖出了安孝燮练习生时期的照片，比起演员安孝燮来说，不满20岁的他满脸稚嫩与青涩，身材也是纸片人型，倒是很符合爱豆清秀的模样，刘海遮住额头，单眼皮，眼角微微下垂，完全就是韩式欧巴的味道。



因为有过练习生经历，安孝燮的歌唱水准也不俗，在和李圣经合作《浪漫医生金师傅2》时，为履行收视公约合唱了OST《Your Day》，一听就有过受训的功底，人帅还会唱歌，当演员之后演技也在稳步提升，怎么会有人这么全能呢？



효섭군 노래도,,

게다가 이분은 이미

시청률공약으로 노래햇던

화려한전적을 갖고계심

김세정 설인아 안효섭 김민규 꽃길

이거 봐야된다 얘드라… pic.twitter.com/DWoExn2KO1 — 드히 (@lxwschxxl) March 16, 2022

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻