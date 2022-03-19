《社内相亲》四主演互谈初印象&意外面：安孝燮热衷「拍大腿唱跳」旁若无人，薛仁雅拍吻戏爱唱《蜡笔小新》搞笑歌曲

Netflix昨天公开了《社内相亲》主演安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅的聊天影片，四人互谈初印象、时不时摘下耳机偷听，全程笑声不断，化学反应超棒~

这节目的设定是其他三人聊其中一人的话题，当事人坐在隔板后戴著耳机，想要偷听的话必须先喝下一杯力道很大的苦参茶。

关於对安孝燮的第一印象和现在的印象，金世正：「一开始以为他是超级严肃认真的人，因为他讲话很少。但越了解越发现他超级搞笑，真的很像少年，内心可能有一个小学生。 」金旻奎：「（第一印象）是无趣的人，但现在每讲一句话都爆笑。 」薛仁雅：「对我而言仍然是认生的安孝燮。 」这时安孝燮喝了第一杯苦参茶，被苦到忍不住喊出来XD



说到安孝燮令人意外的一面，金世正爆料他超爱「大腿鼓掌」（허벅 박수，把拍手和拍大腿混合在一起），在片场经常一边唱歌跳舞一边拍来拍去，金旻奎补充说他还会做Beatbox、甚至连脚步动作也加入，而且面无表情超认真、被人看到也不害羞。 喝下第二杯苦参茶的当事人偷听之后露出满意的表情XD



安孝燮对金世正的第一印像是「emoji里面微笑的那个」，现在则是「露出牙齿笑的那个」。 金旻奎对她的第一印象是很会唱歌，因为开拍前看过她的音乐剧。 薛仁雅和金世正初遇是在《学校2017》：「当时更加大大咧咧，好像女高中生，完全就是安孝燮说的emoji那样。 」



薛仁雅对金旻奎的第一印象是不太有趣、但现在觉得很有趣，而且超懂健康知识、堪比健身教练。 安孝燮之前很喜欢他的「洞窟嗓音」（有魅力的中低音），现在则没什么想法XD



制作组问「姜泰武和陈映书谁才是车成勋的真正另一半」，安孝燮和薛仁雅都答陈映书，唯独世正选姜泰武。 安孝燮无视世正对bromance的期待：「你不是有我吗！他们俩才应该在一起啊！」



金旻奎开拍前觉得薛仁雅很高冷、嗓音很美，说到现在印象则突然叹了一口气：「她太调皮了，拍吻戏时突然在我旁边跑来跑去跳舞，还唱奇怪的歌，让我无法承受。 」安孝燮：「在拍吻戏的时候？ 」偷听的薛仁雅立即唱了一段，原来是《蜡笔小新》里的摇滚歌曲：「待在石头上的那三年，那种被她甩掉的遗憾（独自面对石头已三年，与你决裂犹如在眼前）~」真的超无厘头XD



《社内相亲》每周一二更新，本周第6集收视率已突破10.1%，看到演员们的有趣互动之后更期待下周一啦！



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