炫彬♥孙艺真婚礼改期，3月31日举行！经纪公司：艺人私事，难确认

炫彬和孙艺真要结婚这件事已经公开许久了，早前传出将在3月30日举办婚礼，而最新的消息则和之前的报导有出入。

据韩媒最新消息称炫彬和孙艺真的婚礼时间定在了3月的最后一天，也就是3月31日，比此前公布的消息晚了一天。 对此两位巨星的所属经纪公司都回应称「因为是艺人私事，很难确认」。

今年2月10日，孙艺真和炫彬同步官宣婚讯，作为韩流圈顶流的这两位的强强结合自然引爆关注，2月末就有韩媒独家爆料他俩的婚礼定在了3月30日，婚礼举办地则是韩国很多政治经界名人、明星艺人首选-华克山庄的Aston House，坐落在山坳里的Aston House既有唯美的森林风景，还十分隐秘，很适合偏爱低调奢华风的新人。 而这场顶级CP的婚礼据传将以非公开形式进行，仅邀请双方的亲朋好友到场。



炫彬和孙艺真於2018年合作了电影《极智对决》（又译《协商》）、2020年同框出演了人气剧《爱的迫降》。 其实这些年来他们数次传出交往绯闻，但之前均被否认，直到去年1月1日终於官宣恋情，让无数CP粉惊喜，



此外，炫彬和孙艺珍前不久还为3月蔚珍山火的受灾民捐款了2亿（韩币）。

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