《二十五，二十一》罗希度&白易辰心动确立关系♡ 太梁高五人帮成形（EP.9-10）

白易辰真的太迷人了～五人帮这样的友谊也好棒，但小编怎么觉得是暴风雨前的宁静QQ

《二十五，二十一》上周末已播出了第9、第10集，剧情主要叙述男女主角罗希度（金泰梨 饰）与白易辰（南柱赫 饰）确立关系，而他们与高宥琳（苞娜）、文智雄（崔显旭 饰）、池升琬（李宙明 饰）的「太梁高家族」五人帮亦逐渐成形。



两集全韩AGB收视落在10.6%、10.9%追平自身纪录，对於观众来说，最为激动的情节应该就是罗希度与白易辰之间的心动戏码了，南柱赫饰演的白易辰魅力十足频频被网友笑称「有罪」、「超犯规」。



*延伸阅读：‎金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》第9集「超心动结尾」引发热烈讨论！网友：「白易辰真的有罪」

（关於第9、第10集情节，以下剧透）



第9集，罗希度因为误会白易辰是「糯米糕」而告白，事后超级后悔的躲避著白易辰。看著那样的罗希度，白易辰觉得失落却又有些搞笑，面对苦恼於感情的她说：「我已经思考完了，虽然我根本没有烦恼过。」



高宥琳撞见罗希度替自己出气，终於讲出自己才是「糯米糕」的事实。高宥琳气自己没认出「拉德37」就是罗希度、气自己之前对罗希度那么坏。罗希度表示自己没有对高宥琳就是「糯米糕」而感到失望，只希望高宥琳不要再危险跳水。



罗希度在拍摄纪录片过程受伤，白易辰著急带她前往医院。两人在桥上停下来欣赏「他们的关系」――彩虹。然而，白易辰却说：「爱情，是爱情。我正爱著你，罗希度。彩虹……我不需要。」



第10集，除了对感情豁然开朗的罗希度，其他人似乎都有烦恼，白易辰、高宥琳、文智雄与、池升琬。以拍摄纪录片为由，五个人前往校外教学到海边游玩，距离更为靠近，「太梁高家族」五人帮成形。



虽然罗希度曾幻想海边的画面成为永恒，但长大后的她却把这件事忘得一干二净，且不再相信「永远」。罗希度的转变和白易辰有关吗？难道是因为白易辰要离职了（与上司发生冲突，加上要和新闻来源罗希度保持距离）？



▼下集第11集预告（白易辰穿回学生制服了呢～！）



▼最后不妨听听五人帮演员们亲自演唱的OST吧！



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