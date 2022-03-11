《Again My Life》4月8日即将首播：李准基＋金智恩双人海报公开

2022年SBS上半年度备受期待的作品《Again My Life》，由李准基与金智恩合作，剧中描述李准基在第二次人生中遇见了命中注定的搭档金智恩，今日也公开双人海报。

即将於4月8日公开的SBS新电视剧《Again My Life》，剧中成为命运搭档的金熙宇（李准基饰）以及金熙雅（金智恩饰）的双人海报也在今日公开。两人在剧中将一起严惩绝对的恶势力，这对完美搭档会用什么样的手段呢？目标相同的两人，尤其海报中李准基重叠的身影呼应他活过两次，而金智恩则是流露坚信他的眼神，与他共同执行任务。



他们将与绝对的恶党赵泰燮（李璟荣饰）进行对立，两人也必须比他技高一等，是本剧的一大看点。在意外冤死后再度回到15年前重新活一次的金熙宇，是一位热血并无所畏惧的检察官，加上拥有坚定内心想法的金熙雅，看似不同世界的两人却成了绝佳伙伴，李准基在第一段人生无法完成的事情，将瞄准第二次重生的机会，痛快严惩恶势力，让观众们期待不已。



《Again My Life》改编自李海日作家的网路同名小说，即将於4月8日晚间首播。



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