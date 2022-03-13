2022年刚刚过去71天，就有12位艺人宣布结婚了！3人选择同一天，婚礼首选4月♥

2022年的韩娱圈喜讯不断，这才刚刚3月份就已经有十数对明星艺人宣布结婚、或者办婚礼了。

让我们一起来看看，刚刚进入2022年不到100天，至少有12位艺人宣布了喜讯。

金恩静♥林光旭

在恋爱了8年之后，女团Jewelry成员金恩静和作曲家男友林光旭终於在1月16日这一天牵手走入了婚姻的殿堂，一个是爱豆出身，一个是为EXO、少女时代、防弹少年团合作过的知名音乐人，般配！！



朴信惠♥崔俊泰

去年宣布婚讯，今年1月22日举办婚礼的朴信惠和崔泰俊，不愧是韩娱圈的人脉王，两人的婚礼宛若小型颁奖礼，来的明星好友可都是重量级，李敏镐、李洪基等人纷纷到场，让人感叹「完全就是青春偶像剧片场」。



孙淡妃♥李奎爀

2021年底公开恋情，2022年1月公开婚讯，虽然孙淡妃和李奎爀的恋情被一部份人不看好，但两人的甜蜜也确实感染了很多人。 他们将於5月13日举行婚礼，婚后孙淡妃将继续活跃在娱乐圈。



朴昭妍♥赵有敏

1月中旬，T-ara第4任队长朴昭妍公开今年11月将和小9岁的足球运动员赵有敏结婚，因为那时候赵有敏结束了赛季比赛，俊男美女的结合，很多人送上了祝福。



炫彬♥孙艺真

《爱的迫降》CP粉们终於等到了这一天，炫彬和孙艺真2月10日同步官宣结婚喜讯，男方晒牵手照，女方就PO mining婚纱，极致浪漫也不过如此吧。无论是炫彬还是孙艺真出道以来一直都很低调，几乎没有负面消息，也难怪广大群众如此看好这一对了。 坐等两人3月末的盛大婚礼！



芝妍♥黄在均

就在炫彬和孙艺真发布喜讯的同一天T-ara成员芝妍也公开自己要结婚了，未婚夫是棒球选手黄在均，他们的婚礼定在了今年冬天。



李成真结婚

2月10日看来是个好日子，原NRG李成真选在了这一天举办婚礼，迎娶了交往三年的女友。



泫雅♥DAWN

公开恋爱之后从不掩饰情谊的这对爱豆CP算是明星情侣中比较高调的一对，2月初两人晒出了独特的戒指，所有人立马就明白了「DAWN肯定向泫雅求婚了，而泫雅肯定也同意了」。 相恋6年的姐弟恋终於有了一个结果，相信未来这两人会一直幸福下去。



朴世荣♥郭正旭

两人一起合作过《学校2013》，虽然戏里两人不是情侣，但戏外却发展成了恋人，已经於2月结完婚了，正处於蜜月期。



神话Andy♥李恩珠

元祖男团神话成员又一个要娶妻了，这次还是寮国Andy，他将与小9岁的播音员女友李恩珠结婚。 相信届时的婚礼神话哥哥们一定会到场，司仪、祝歌肯定是哥哥们承包了。



朴君♥韩英

歌手朴君和女团LPG出身的韩英才刚刚公开恋情一个礼拜，又正式公开要结婚的好消息，这对相差8岁的姐弟恋将於4月举办婚礼。



BOOM

在MC界也人气响当当的BOOM将於下个月当新郎，日前刚刚公开了4月迎娶圈外女友的好消息。



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