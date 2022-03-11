《二十五，二十一》南柱赫「女友视角」私照大放送：做好内心小鹿乱撞的准备♥

从一开播就被无数观众大赞「每一分钟都好看」的热门剧《二十五，二十一》，「南」主角也太会撩了吧。

相对於同期播出、2集就有床戏，剧情色气满满的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》，《二十五，二十一》的感情线绝对属於清新流，撒糖行为也仅限於说几句「看到你很开心」、摸头杀、擦嘴角、一把抱住.... 再热情一点的行为都没有！但是任谁在腿长人帅，贴心又带著些许暧昧小动作的男主角面前都会内心小鹿乱撞吧，何况是wuli热血、乐观且中二的高中生女主呢。 总之南柱赫不仅撩得金泰璃心脏狂跳，也在女观众们心里放了一把火。



不要以为南柱赫只会在剧里撩妹，其实私下里也超会，不然为什么很多私照都是「女友视角」呢，让迷妹们深陷「欧巴就在我身边」的错觉中。





刚睡醒，却满眼都是你！！



「亲爱的，送你一个Wink，你有被我迷倒吗？」



情侣打闹之后被被撞倒在地！



眼神过於深情了！试问哪个女生都受得了对方这种凝视？



「亲爱的，我唱歌给你听！」



南柱赫给人阳光很具有校园青春气息的感觉，容貌清秀、五官端正立体，棱角分明，虽然看起来高高瘦瘦的，其实是「穿衣显瘦脱衣有肉」的代表，拥有倒三角身材和八块腹肌，肌肉紧实线条优美，身高188cm，完全就是行走的衣架子。这样高大、帅气且结实的男生，谁不想靠一靠呢？



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