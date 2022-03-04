《流星》首次台词排练！李圣经不演软萌妹，转战娱乐圈幕后女强人，看她如何「掌控」金永大XD

tvN新剧《流星》展开了首次台词排练。

该剧聚集了李圣经、金永大、尹仲勋、李廷镇等一众实力演技派，是一部关於管理宣传组组长吴寒星（李圣经 饰）和他的天敌巨星孔泰成（金永大 饰）充满爱恨的浪漫喜剧，描绘了为了让明星发光而流血、流汗、流泪的幕后人员们的真实故事。 由崔英宇作家执笔，《那个男人的记忆法》、《日与夜》、《来魔女食堂吧》的李秀贤导演执导。



日前《流星》剧组进行了首场台词排练，主演和重要配角悉数亮相。 作为Star Pose娱乐公司艺人宣传组组长的李圣经大展精明干练又可爱的魅力，还拥有与众不同的口才和超强的危机应变能力，这种女强人角色莫名适合wuli李圣经呢，相信她一定能再次塑造出一个经典人生角色。



金永大饰演的顶流巨星孔泰是个「双面人」，在粉丝面前是专业、敬业的艺人，而在经纪公司员工面前则完全是个「自然人」，随意切换明星与普通人的面貌。



尹钟焄扮演经纪人界的「独角兽」，Star Pose娱乐公司中无所不能的室长姜有成，游刃有余地处理著艺人们的所有问题。 这也是他和金永大继《The Penthouse》之后的再次合作，「顶楼两大美男」重聚应该很有看头哦！



所有人都沉浸在了各自的角色中，配合默契，很难想像这是他们第一次聚在一起对台词。Star Pose娱乐的职员们已经完全融入在了一起，李圣经和金英大这对欢喜冤家要在剧里展现怎样的罗曼史也让人超级期待。



《流星》不仅仅聚焦明星，还有容易被忽略的支撑演艺圈产业的经纪人、宣传组、记者等，该剧真实地讲述了他们处在演艺圈中的经历，是一部展现趣味并耐人寻味的电视剧，将於4月开播。

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