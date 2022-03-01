【3月韩剧】男神们以全新角色登场！「数学老师」金材昱、「阴间使者」路云＆李洙赫、「神秘商人」李敏镐

2月有《气象厅的人们》、《二十五，二十一》、《三十九》和《少年法庭》等剧开播，相信大家都追到停不下来吧！

接下来3月也是好多不剧要播出～有甜蜜罗曼史、职场斗争、追击惊悚、地狱使者等各种不同的题材，加上有不少大咖演员回归～大家赶快笔记下来要追什么啦！

＊金材昱、郑秀晶《疯狂爱上你》（Crazy Love）：3月7日开播

讲述从底层爬到教育界传说的数学补教名师卢高镇（金材昱 饰），同时也是业界排名第一的「GOTOP」教育代表，他和存在感极低却诚实的秘书李信雅（郑秀晶 饰）将在卢高镇失忆又接到杀人预告的混乱状况下，展开一段甜蜜又杀气腾腾的罗曼史。



＊金荷娜、李慧英、金成铃《Kill Heel》：3月9日开播

讲述述在电视购物台所展开的故事，3个女人无止尽的欲望与激烈的斗争故事。剧中，金荷娜饰演电视购物时装秀主持人「禹贤」、李慧英饰演「UNI电视购物」副总裁「奇莫兰」、金成铃饰演豪门出身的「UNI电视购物」顶级主持人「裴玉善」，也是一部三女主的戏呢～



＊晋久、河道权、李源根《优越的一天》：3月7日开播

讲述平凡到不行的消防员李浩哲（晋久 饰）为了拯救被绑架的女儿，必须解决住在隔壁的连续杀人魔（李源根 饰），是一部以「只有优越的人才能生存下来」为主旨的「24小时暴走惊悚剧」。



＊金东旭、金成圭、蔡贞安《猪猡之王》：3月18日开播

改编自延尚昊的同名动画片，剧情以一则来自20年前朋友的讯息做为开端，讲述主角们因此被掀起过往「暴力记忆」的故事。黄京名（金东旭 饰）本来和妻子过著幸福的生活，却因一起意外事件掀起过往伤痛，令他沉浸於20年前校园霸凌的痛苦回忆中，是出追击惊悚剧。



＊朴炯植、韩韶禧《单恋原声带》（Sound Track#1）：3月23日开播

讲述一对相识20年的老朋友，因缘际会下在同一间房子里展开为期两周的同居生活，感受到友情、爱情之间的微妙情愫，慢慢了解彼此对方心意的爱情音乐电视剧。



＊金喜善、路云、李洙赫、尹志温《还有明天》：3月25日开播

改编自同名漫画，讲述正在找工作的崔俊雄（路云 饰）因偶然事故陷入昏迷，后来成为阴间垄断企业「走马灯」的忙内。与危机管理组组长具莲（金喜善 饰）、引渡管理组组长组长朴重吉（李洙赫 饰）挽救试图轻生的人们。



＊尹汝贞、李敏镐《柏青哥》：3月25日开播

以一段被禁止的恋爱为开端，展开一段横跨韩国与日本，以及美国之间三地往返的故事，包含战争与和平，相恋与别离，胜利与审判等令人难以忘怀的年代纪实。



＊徐玄振、黄寅烨、裴仁赫《为何是吴秀才》：预计3月开播

述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院女教授吴秀才（徐玄振 饰），与一个曾经受冤入狱的法学院学生孔灿（黄寅烨 饰）相恋，并修正了自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。



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