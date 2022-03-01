【3月韓劇】男神們以全新角色登場！「數學老師」金材昱、「陰間使者」路雲＆李洙赫、「神秘商人」李敏鎬

【3月韓劇】男神們以全新角色登場！「數學老師」金材昱、「陰間使者」路雲＆李洙赫、「神秘商人」李敏鎬

韓劇   2022年3月1日   星期二17:14   Yuan  

（封面圖源：KBS《Crazy Love》劇照、MBC《還有明天》劇照、Youtube@Apple TV截圖）

2月有《氣象廳的人們》、《二十五，二十一》、《三十九》和《少年法庭》等劇開播，相信大家都追到停不下來吧！

接下來3月也是好多不劇要播出～有甜蜜羅曼史、職場鬥爭、追擊驚悚、地獄使者等各種不同的題材，加上有不少大咖演員回歸～大家趕快筆記下來要追什麼啦！

＊金材昱、鄭秀晶《瘋狂愛上你》（Crazy Love）：3月7日開播
講述從底層爬到教育界傳說的數學補教名師盧高鎮（金材昱 飾），同時也是業界排名第一的「GOTOP」教育代表，他和存在感極低卻誠實的秘書李信雅（鄭秀晶 飾）將在盧高鎮失憶又接到殺人預告的混亂狀況下，展開一段甜蜜又殺氣騰騰的羅曼史。
（圖源：KBS《Crazy Love》海報）

＊金荷娜、李慧英、金成鈴《Kill Heel》：3月9日開播
講述述在電視購物台所展開的故事，3個女人無止盡的慾望與激烈的鬥爭故事。劇中，金荷娜飾演電視購物時裝秀主持人「禹賢」、李慧英飾演「UNI電視購物」副總裁「奇莫蘭」、金成鈴飾演豪門出身的「UNI電視購物」頂級主持人「裴玉善」，也是一部三女主的戲呢～
（圖源：tvN《Kill Heel》海報）

＊晉久、河道權、李源根《優越的一天》：3月7日開播
講述平凡到不行的消防員李浩哲（晉久 飾）為了拯救被綁架的女兒，必須解決住在隔壁的連續殺人魔（李源根 飾），是一部以「只有優越的人才能生存下來」為主旨的「24小時暴走驚悚劇」。
（圖源：OCN《優越的一天》海報）

＊金東旭、金成圭、蔡貞安《豬玀之王》：3月18日開播
改編自延尚昊的同名動畫片，劇情以一則來自20年前朋友的訊息做為開端，講述主角們因此被掀起過往「暴力記憶」的故事。黃京名（金東旭 飾）本來和妻子過著幸福的生活，卻因一起意外事件掀起過往傷痛，令他沉浸於20年前校園霸凌的痛苦回憶中，是齣追擊驚悚劇。
（圖源：TVING《豬玀之王》海報）

＊朴炯植、韓韶禧《單戀原聲帶》（Sound Track#1）：3月23日開播
講述一對相識20年的老朋友，因緣際會下在同一間房子裡展開為期兩週的同居生活，感受到友情、愛情之間的微妙情愫，慢慢了解彼此對方心意的愛情音樂電視劇。
（圖源：Disney+《單戀原聲帶》海報）

＊金喜善、路雲、李洙赫、尹志溫《還有明天》：3月25日開播
改編自同名漫畫，講述正在找工作的崔俊雄（路雲 飾）因偶然事故陷入昏迷，後來成為陰間壟斷企業「走馬燈」的忙內。與危機管理組組長具蓮（金喜善 飾）、引渡管理組組長組長朴重吉（李洙赫 飾）挽救試圖輕生的人們。
（圖源：MBC《還有明天》海報）

＊尹汝貞、李敏鎬《柏青哥》：3月25日開播
以一段被禁止的戀愛為開端，展開一段橫跨韓國與日本，以及美國之間三地往返的故事，包含戰爭與和平，相戀與別離，勝利與審判等令人難以忘懷的年代紀實。
（圖源：Youtube@Apple TV截圖）

＊徐玄振、黃寅燁、裴仁赫《為何是吳秀才》：預計3月開播
述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院女教授吳秀才（徐玄振 飾），與一個曾經受冤入獄的法學院學生孔燦（黃寅燁 飾）相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事。
（圖源：SBS《為何是吳秀才》截圖）

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