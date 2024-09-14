【韩网热门】李洙赫：为什么我不能演正常人的角色呢？网友：你要不要先照照镜子

连李洙赫本人都疑惑，自己接到的大部分演出提案都是吸血鬼、僵尸，急得他在节目上询问：「我为什么不能演个正常人角色？」

还不是因为你演吸血鬼和阴间使者帅爆了啊！！！ 非人类角色舍你其谁？



드라마 내일, 이수혁때문에 보고싶네. 저승사자 런웨이 pic.twitter.com/9H9CxqsCRs — 바닐라슈 (@Min850211) April 29, 2022

韩国网友评论：

1. 《某一天灭亡来到我家门前》里我以为他是个新人，就问你为什么长了这样一张脸

2. 好希望他拍古装戏，那种极致性感的角色，《夜行书生》里那样，而不是现在的《于氏王后》

3. 外貌和声音都很适合非人类啊，那要怎么办

4. 你照照镜子吧，怎么看都是阴间使者、吸血鬼那一类啊

5. 就连声音都是超低音，太配了，真的，以为你不适合古装，没想到那么合适

6. 身形也是非人类所有

7. 五官很有异国味道，身材高大，皮肤雪白，已经超脱现实了

8. 你不演的话，那谁来演啊？？

9. 耳朵也很大，感觉更有魔幻的味道

10. 这可不是一般人能演得了的角色

11. 平凡的人太多了，而这个赛道只有你一个人

12. 你看看你长得像不像做一般工作的人

13. 我想你去演精灵王子

14. 你这张脸和这种身材去演个普通人也太浪费了吧

15. 脸长这样就算了，怎么连声音都这么有氛围啊

16. 还不是因为你长得不太像人类

17. 除了你之外，别人也演不出来啊

18. 不然你长得普通一点啊，帅气的人就要承受帅气带来的重量

19. 没办法，你就尽情享受吧

20. 即使演了现代剧里的普通人角色，你和其他人也不是一个画风啊

21. 大家一定要去看一下他演的普通职场人士（当然是个财阀二世啊），《高校处世王》里的他，至今无法忘怀

22. 有没有人能让他演一个浪漫喜剧啊！！！

23. 欧巴，要不要我给你买个镜子啊

24. 如果想演普通人的话，整个国家的颜值和身材都必须是模特儿水准吧

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