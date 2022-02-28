周末晚上该看谁？同龄男演员《气象厅的人们》宋江VS《二十五．二十一》南柱赫

同为1994年生的同龄男演员宋江以及南柱赫，可说是最近人气电视剧中讨论度最高的两位男主角，你喜欢《气象厅的人们》对姐姐直接进攻的宋江，还是《二十五．二十一》中家道中落，慢慢铺梗累积情感的南柱赫？

宋江以《喜欢的话请响铃》《Sweethome》《如蝶翩翩》《无法抗拒的他》等一连串作品累积大家对他的印象，南柱赫则是在《学校2015》《奶酪陷阱》《步步惊心：丽》《举重妖精金福珠》《耀眼》《Start Up》等作品中已持续有著稳定表现，两人的新作品都不约而同在2月12 日首播，在收视率表现上更是大家关注的焦点。



而同年纪的两位演员宋江与南柱赫，本次选择的题材也都与青春爱情相关，两人在剧中的求爱表现也相当吸睛，《气象厅的人们》剧中著重於如何在分秒必争的职场秘密进行办公室恋情，宋江饰演剧中的李时雨一角，可说是气象小天才并且熟知女性心理。而《二十五．二十一》则是具有时代背景，复古的青春恋情回忆，南柱赫饰演的白易辰因为IMF金融危机而家中破产，靠著打工勉强租屋生活，与女主角相遇后想法渐渐改变。



由观众们喜爱的大势男演员来演出令人心动的恋爱情节，可说是收视率不败的最佳成功因素，虽然两位演员的作品都在周末晚间播放，《二十五．二十一》安排在tvN晚间9点10分，而《气象厅的人们》则是在JTBC晚间10点30分，不完全是相当对打的时段，观众们可以两边都收看，不过两个电视台在周末推出这两部作品，也可见对这两位演员的信心十足。这两部电视剧作品更是同样都在Netflix平台上播出，收视率与评价都不分轩轾。



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