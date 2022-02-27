徐睿知将以新剧《夏娃的丑闻》复出！今日爲过去的争议道歉：「真心对不起，让大家失望了」

今日（27日）徐睿知通过所属社 Gold Medalist 表示：「很抱歉这么晚才通过文字表达自己的心情，看著这段时间对我的指责和许多说法，我反省了自己。」

她接著说：「因为我做得不好的地方，给众多人士带来了困扰，真心对不起。让大家失望了，再次低头道歉。所有事情都始於我的不成熟，今后会更加慎重地行动，努力展现成熟的面貌。」



去年4月，徐睿知因爆出操控前男友金正贤，要他在拍戏时对别人摆臭脸、要求改剧本，不能跟女主角徐玄演感情戏等，当时徐睿知方面承认与金正贤交往过，但否认操纵。之后，还陆续出现她工作态度、学历造假、采访说谎等各种争议，她也因而退出原定出演的《Island》，并中断演艺活动。



而徐睿知接下来将以tvN新剧《夏娃的丑闻》回归，该剧讲述一位平民女性揭露0.1%上流财阀家族里发生的2兆韩元离婚诉讼案的内幕，以及两个男人和一个渴望复仇的女人的致命爱情故事。与李相烨、朴秉恩、裕善搭挡演出，预计在今年上半年播出。



日前公开剧本阅读照，制作组也表示：「《夏娃》讲述李拉艾爲展开复仇而周密准备的过程，因此我们认爲扎实的演技和投入感非常重要。徐睿知是具有坚强的形象和能够将李拉艾消化得有投入感的能量的演员，第一次见面开始，她就比任何人都彻底地分析了剧本，对角色的高度理解和对作品与众不同的喜爱，是确定出演的主要原因。」



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