《Sound Track#1》男女视角微妙不同！朴炯植&韩韶禧20年老友在爱情与友情之间徘徊，限期同居即将心动开启

Disney+新剧《Sound Track#1》近日公开了朴炯植和韩韶禧的个人预告片，两位老友在面对单恋时的想法各有不同，还未播出已经让人感受到甜蜜纠结的化学反应~

《Sound Track#1》（单恋原声带）由朴炯植、韩韶禧主演，讲述一对相识20年的老朋友，因缘际会下在同一间房子里展开为期两周的同居生活，感受到友情、爱情之间的微妙情愫，慢慢了解彼此对方心意的爱情音乐电视剧。



朴炯植饰演男主角韩善宇（音），是一个新人摄影作家，讲话不多但心地十分温暖。 最近公开的角色个人预告片里，善宇为恩秀拍证件照，被恩秀问拍得好不好看时说「长什么样就拍出来什么样」，恩秀霸道地捧住善宇的脸：「你看清楚再说。 」



善宇看著恩秀的照片发呆，和恩秀一起玩时看向她的眼神也十分暧昧。 恩秀问他为什么无法告白，善宇说自己是不想告白，不是害怕被拒绝，而是害怕失去她。 善宇看到恩秀和一个男子喝酒，内心独白：「如果那就是恩秀的心意，我会真心地支持你。 」但善宇看著恩秀离开的身影却表情落寞，字幕：「从什么时候开始是爱情了呢？ 」



韩韶禧饰演女主角李恩秀（音），是一名生计型作词家，性格开朗又直接。 她似乎陷入创作瓶颈，问善宇对单恋这件事怎么想，还气愤到当众拍桌子：「单恋有什么了不起？ 为什么一定要痛苦和悲伤？ 」善宇说：「无能为力才会悲伤啊。 」



恩秀翻到两人的旧照片，当年穿著校服的善宇眼中只有恩秀，令她陷入沉思，字幕：「我们究竟是爱情还是友情？ 」恩秀的手指触碰到善宇的指尖，试探地问他：「你可以和我在一起两周时间吗？ 」



《Sound Track#1》将在3月通过Disney+独家公开，老友变情侣的甜蜜戏码让人超想看！



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