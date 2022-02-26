《二十五，二十一》「七班小可爱」文智雄追高宥琳超直进，才两集就能集结成「撩妹语录」

七班小可爱真的超可爱>///<

《二十五，二十一》除了罗希度（金泰梨 饰）与白易辰（南柱赫 饰），还有另一条高宥琳（苞娜金知妍 饰）和文智雄（崔显旭 饰）的爱情线。文智雄在第2集与高宥琳初见面时，高宥琳就直白的说：「『七班小可爱』就是你啊？可是长相不怎么可爱。」文智雄马上回应：「我的行为很可爱，我会慢慢展现给你看。」



就这样，第3、第4集里，文智雄马上展现自己的可爱，追高宥琳追得超大方，风趣又直进的话语简直可以集结成了「撩妹语录」，以下就由小编整理整理：

文：「我叫文智雄。」

高：「文智雄……」

文：「嗯，宥琳，怎么了？」

高：「……」

文（笑）



（文智雄帮高宥琳讲情，不让高宥琳受伤还跪著）

高：「谢谢。」

文：「看到了吧？七班小可爱连行为也很讨喜。」

高：「不过你怎么没带课本？」

文：「真正重要的东西不在课本里，而是在走道上。」



（文智雄让座给老奶奶）

老奶奶：「不但长得可爱，连心地也很善良呢！」

文：「你怎么会知道？我的绰号是『七班小可爱』。」（连奶奶都撩）

文：「既然说到这个，能请您帮忙保管这个可爱的包袱吗？」



（两个人都要去阿岘洞）

高：「真的吗？你是刚刚才换目的地吗？」

文：「哪有？我没有喜欢你到那种地步。」

高：「啊，对不起。」

文：「我开玩笑的。」

高：「哪句话是开玩笑？」

文：「『我没有喜欢你到那种地步。』」



文：「她（池升琬）是我永远的绯闻对象，但我们是百分之百的纯友谊，希望你不要误会。」

白：「你为什么要对著宥琳说？」

文：「只要宥琳不误会就够了。」



（文智雄来送高宥琳）

文：「选手村应该有很多又高又帅的男人，其中肯定会有你的粉丝。」

高：「你也有很多粉丝啊，绰号还是『七班小可爱』，每天收到一堆告白信……」

文：「我不跟粉丝交往。你呢？」

高：「我也是。」

（说了再见之后）

文：「宥琳，我不是你的粉丝。」



虽然文智雄喜欢高宥琳很直进，高宥琳也明显得对文智雄有好感，但下集预告是怎么回事？竟然突然对高宥琳冷漠？文智雄你说说――



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