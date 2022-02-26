谁还记得她？搭档李瑞镇爆火，事业巅峰时却香消玉殒

也许只有少部份韩剧粉丝还记得她，一个在25岁花一样的年纪就离开了人世的演技派女演员，她就是李恩珠。

凭藉电影《太极旗飘扬》、电视剧《火鸟》而名声大噪的李恩珠已经去世17年了，2005年2月22日她被发现在家中自我了结了生命，当时年仅25岁，离世时的年龄，与Sulli（雪莉）一模一样。 在遗书中她向家人深情道歉，还暗示了自己恶劣的处境。 后来人们才知道，李恩珠已经患有忧郁症许久，一直在接受治疗。

当红女星就这样突然离开了。 李恩珠的死亡激起了韩国民众的愤怒，究竟是什么原因，令她宁可自杀，也没有勇气活下去？ 有网友就推测很有可能与她拍摄过的情色影片《红字》和《盐娃娃》有关，这两部戏中她都有大量的裸戏，不仅如此后部作品拍到一半时片方撤资，也让李恩珠受到了不小的打击。



那些年里不停有知名女星自杀，郑多彬、崔真实、张紫妍等等，后期爆出韩娱圈内存在的「奴隶合同」以及各种权色交易，不少女艺人深受其害，民众们也将李恩珠的离开与之联系了起来.....

李恩珠逝世的这17年里，粉丝们从未忘记过她，每年她的忌日都会举办纪念仪式，还会在她生日时去各大音乐网站下载她所唱的歌曲。 25岁走上巅峰却又戛然而止的人生，李恩珠的一生让太多人为她感到惋惜和心痛。



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