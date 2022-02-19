李东辉来访《炒年糕店那哥哥》表示MSG Wannabe就是他的刚布：「从此有了归属感、是我的靠山」

MSG Wannabe快合体吧～！盐粒都在等呢^^

2021年对李东辉来说，可能是惊奇且相当感恩的一年，他参加《玩什么好呢？》歌唱徵选，顺利成了MSG Wannabe一员以歌手身分出道，还发行了单曲〈你知道的你〉一面唱歌一面告诉大众他的时尚品味其实就是「想穿就穿」。





近期他来到节目《炒年糕店那哥哥》力挺MSG Wannabe队友池锡辰，以他的「刚布」好友身分出演，提到了MSG Wannabe对他的特殊意义。



李东辉表示自己在出演《玩什么好呢？》之前很孤单，因为在寻找下一部适合自己的作品的期间休息了一年（都在家当铲屎官XD）。某天，他偶然看到了《玩什么好呢？》MSG Wannabe第一周徵选池锡辰的模样，觉得池锡辰唱得很好，节目内容又很好笑。



神奇的是，三天后李东辉就接到了《玩什么好呢？》制作组的电话，询问他要不要上节目唱一首。李东辉兴奋的上了节目，没想到一上就是四个月，还到了音乐节目与歌谣大祭献唱。



问李东辉「钢布」对他的意义是什么，他回答：「人不是都会这样想吗？『我做了那么多，怎么没有得到同等的回报？』但有那种瞬间就不算朋友了，交朋友又不是做生意？」并坚定的说：「对我来说『刚布』就是MSG Wannabe。」



他解释MSG Wannabe 8人之间都是诚心对待彼此的，而自己身为演员平时都是一个人：「每项作品遇到的都是不同的人，少了一种归属感。有个团体能当作我坚强的靠山，让我心里很有安全感。虽然年龄不一，但遇见彼此之后合而为一，能互相依靠著生活，对我来说『刚布』就是MSG Wannabe。」

李东辉真挚的话语，不禁让人联想MSG Wannabe暂时告一段落那天，李东辉难掩悲伤别过头哭泣，场面相当动人。



▼《炒年糕店那哥哥》节目片段



MSG Wannabe小分队‎M.O.M将在本月26日发行新歌‎，MSG Wannabe也快以8人完整体回归吧！盐粒们都在等呢！



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