中老年追星也疯狂～甚至还有追星补习班，教新粉如何刷音源、投票！韩网友：「感觉比爱豆粉丝专业」

林英雄自参加 Trot 选秀节目《Mr.Trot》以来，以优秀的歌唱实力，再加上外型帅气，在韩国本土圈超多粉。

而因为喜爱 Trot 音乐的粉丝平均年龄层较高，几乎都是在40岁以上，但他们刷音源、颁奖典礼投票等样样精通，战斗力令爱豆的粉丝们直呼害怕。



日前，在KBS节目《彩虹屁丰年》（音，주접이풍년）中，林英雄的粉丝作为代表出演。节目中更公开他们的追星日常：1.一早起来就开始刷音源、2.看相关的新闻、帖文、3.官咖打卡＆刷 Youtube、4.恶补各种追星功课。



甚至他们还有「只为英雄的追星补习班」，老师们会教新粉如何刷音源、投票，还是全年无休且免费教学。主持人朴美善听到也非常惊讶：「没想到居然有专门的追星补习班。」



节目播出后，在韩网引发热烈讨论，网友纷纷表示：「哇 听说全年免学费」、「呀...那边有我妈妈」、「我爱豆千万不要和林英雄回归撞日期，拜托了」、「我都想要去听课了」、「妈妈粉好可爱」、「难怪林英雄的粉丝群这么强大」、「追星多有意思啊」、「感觉比爱豆粉丝还要专业」、「我也想帮我妈报名，他整天叫我教他」等等。



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