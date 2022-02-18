《解禁男女》李浚荣和徐玄互相画彼此，抽象派vs可爱派对比太鲜明！

近日李浚荣和徐玄为新片《解禁男女》宣传接受采访，两人一个软萌、一个精干，跟电影里的角色同步率真的很高！

电影《解禁男女》改编自同名网漫，讲述一个有特殊爱好的男人被女同事发现秘密之后发生的浪漫故事，徐玄和李浚荣分别饰演Dom支配者和Sub臣服者。 CINE PLAY的Youtube频道近日公开采访影片，聊到片中印象最深的一场戏，李浚荣说是徐玄在办公室大飙脏话的一幕：「徐玄站在桌子上、我靠在椅子里，觉得她超可怕的。 因为她平时从不骂人，虽然是演戏但还是很可怕，而且非常自然，让我觉得难道这是姐姐深藏在内心的东西？ 拍完后她看起来非常心情舒畅。 」徐玄说当时不停对李浚荣道歉，不过拍完之后确实感觉放下了一切~



李浚荣和徐玄分别是U-KISS和少女时代的忙内，最后玩「异口同声」游戏时被问到如果下辈子也做偶像，希望当队长还是忙内？ 李浚荣坦言想当忙内，因为队长要担负太多;而徐玄就很想当队长。 李浚荣还说自己是想法很多的类型，甚至会在想像中把自己逼到绝路而哭出来，如果遇到像智厚那样被人发现秘密的情况也只会祈祷对方听错了，令徐玄感慨他真的跟智厚很像XD



采访中有一道画画题，要求二人在30秒内画出对方的肖像。 徐玄一边喊著「等一下等一下」一边飞速画出一张，圆圆的眼镜、开心又害羞的表情，完全抓住智厚的精髓！受到大家一致称赞：



轮到李浚荣挑战，结果他的画作让徐玄哭笑不得XD李浚荣解释说：「我这是contour drawing（轮廓画），要一笔从头画到尾，最后在鼻子停住。 」但徐玄还是很疑惑：「这是人类没错吗？ 」李浚荣觉得很遗憾、表示如果给他更多时间就好了，徐玄：「我完全不觉得遗憾。 」XD



正面欣赏一下两位画伯的大作：



此外，《解禁男女》已经通过Netflix公开，片中的徐玄女王气场全开，让不少粉丝惊呼「忙内真的长大了」！而且把两个人互相尊重的浪漫关系描绘得恰到好处又十分精彩，真的值得一看！



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