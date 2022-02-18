这个组合很可以！柳演锡＆朴敏英有望在搭挡新剧《月水金火木土》，两人11年前就曾合作过！

tvN新剧《月水金火木土》讲述为那些参加夫妻聚会、同学会等需要妻子的单身人士们，「单身生活帮手」女主角崔尚恩假扮成为他们妻子的故事。

朴敏英收到女主角「崔尚恩」出演提案，是兼备新娘需要具备的所有资质和品德的女性，她利用自己的才能为那些不想结婚的男人假扮成女伴（妻子）。周一到周六她都会诚心诚意地「工作」，但周日是她会投资自己。她拥有各种外语、高尔夫、击剑、攀岩和米其林级别的厨艺。



17日，据韩媒 YTN Star 报导，柳演锡接到tvN新剧《月水金火木土》男主角提案，有望与正在讨论中的朴敏英合作。对此，他的所属社回应：「《月水金火木土》是柳演锡收到提案的作品之一。」



他们曾在2010年合作过短片迷你水木剧《跳动的心》；柳演锡也曾和朴敏英一起录制过综艺《Busted！明星来解谜》（《犯人就是你》)。两人又收到新剧提案，让不少网友表示：「期待这个组合」、「希望可以合作」、「这组合我一定要追」、「想到了他们在《Busted！明星来解谜》」等等。



另外，《月水金火木土》由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》南成宇导演执导。

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