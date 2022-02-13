有小臂那么粗壮的紫菜包饭！！「德任」李世荣曾去探店，一口塞得满满的！

物价飞涨的韩国，备受本土国民和国外游客深爱的「明洞饺子」都暴涨到了10000块（韩币，下同），一顿饭的开销直接进入了「万元时代」。

一顿午饭+一杯饭后咖啡，首尔地区的价格已经突破了15000韩币，让广大民众吐槽不已，直说「吃不起」。 在这样的物价之下，位於首尔诚信女大附近的一家紫菜包饭店以6000块的巨大的「手臂紫菜包饭」杀出了一片新天地，不仅价格低，还分量巨大，这样一份紫菜包饭甚至一名成年男性都不一定吃得完。



要知道首尔地区的紫菜包饭普遍涨到了2800块左右，这也仅仅是普通常规款。 虽然叫紫菜包饭，但外面却少了那层紫菜，而是将紫菜揉进了白花花的饭粒中，中间紧紧裹著泡菜、菠菜、鸡蛋等内馅，最后撒上一层芝麻，看起来平平无奇，此时一定要伸出你的胳膊对比，几乎有一个人的小臂那么大。 老实说，这么大的紫菜包饭都不知道从何处下口啊！！！



这家店有名到什么程度呢？ 连金淑和「豹子女士」罗美兰、「宜嫔德任」李世荣都去吃过，虽然是参加节目录制，但她们3人都对「手臂紫菜包饭」赞不绝口。



不过很可惜的是据说这家老店最近关门了，是永久关门，还是暂时暂停营业还不得而知，作为「手臂紫菜包饭」的元祖，相信有很多食客都在期待它重新开张吧，希望下次去韩国旅行的时候能够吃到！

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