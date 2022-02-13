三部Netflix韩剧已确定拍第二季，《僵尸校园》《地狱公使》也在讨论中！

Netflix去年的最大热门《鱿鱼游戏》《D.P：逃兵追缉令》都确定拍续集，等了两年的《Sweet Home》（甜蜜家园）终於有新消息，讨论度极高的《僵尸校园》和《地狱公使》也很可能回归！

《鱿鱼游戏》讲述被逼到绝境的456个人为了巨额奖金参加生存游戏的故事，去年9月公开后在全球掀起热潮。 今年1月Netflix执行长Ted Sarandos亲口确定会拍第二季，还说「鱿鱼游戏的宇宙刚刚开始」。



黄东赫导演近期表示有和Netflix讨论第二季甚至第三季，计划讲述李秉宪饰演的游戏负责人过去的故事，而孔刘饰演的西装男也可能再次出场。 据李政宰透露导演有很多非常棒的idea，正在努力写剧本、拒绝询问何时能写完，大家也只好耐心等待啦！





《D.P：逃兵追缉令》改编自同名网漫，讲述军队逃兵和抓逃兵的军人的故事，去年12月已经宣布制作第二季。 当时Netflix韩国帐号在丁海寅IG留言：「现在该入伍了吧。 」丁海寅也很有sense地回复：「一等兵！安俊浩，我是不是听错了？ 」XD





2020年公开的《Sweet Home》讲述主角团联手对抗怪物袭击的故事，据JTBC报道第二季已经写好前两集的剧本，计划在今年初开始拍摄。 除了第一季的宋江、李阵郁、李施昤继续出演，吴正世、郑振永、刘五性也有望加盟。





本月11日，《D.P：逃兵追缉令》《地狱公使》《僵尸校园》制作公司的母公司JContentree公布去年第四季度业绩报告，提到「这三部作品都有在讨论制作第二季」，让人期待值进一步提高！

最近公开的《僵尸校园》讲述学校里突然爆发僵尸病毒，一群学生被困其中努力求生的故事。 导演早前接受采访时说很想拍第二季，讲述前所未有的「僵尸们的生存记」。



《地狱公使》导演兼网漫原著作者延尚昊去年12月时选时透露，计划把后续故事画成漫画、今年下半年发布，真人版第二季就要再讨论才能确定。



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