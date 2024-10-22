《酒鬼都市女人们》酒都女们感情还是那么好！韩善伙&李先彬送郑恩地咖啡车啦

《酒鬼都市女人们》2022年一连推出两季，三名女主角「安昭熙」、「韩智妍」与「姜芝久」的友谊羡煞不少观众也带给人启发，饰演她们的演员李先彬、韩善伙与郑恩地友情也从戏里延伸到戏外。

郑恩地目前正在拍摄新剧《24小时健身俱乐部》，会在IG上认证好友们为她送来的应援，最新收到的正是《酒鬼都市女人们》李先彬与韩善伙共同送来的，上头写著「替电视剧《24小时健身俱乐部》我们漂亮的恩地可颂（은지룽지）应援！！」、「我们来了！！！！我们老二恩地可颂要一直注意健康、拍戏要加油！！！结束后我们见面吧我们矮你（사룽해）！《24小时健身俱乐部》家人们要补充糖分、加油～！！」



咖啡车上还用了一张特别的照片，是2022年郑恩地拍《Blind》（局外人）收到一样是两人送来的咖啡车，当时她和两人视讯的截图。而应援贴纸用了郑恩地在《酒鬼都市女人们》的搞怪照片，上头也要大家加油，吸管上亦做了郑恩地照片的特别套子。回顾2022年当时的咖啡车会发现，应援贴纸选了一样的照片XD。



▼今年《24小时健身俱乐部》的咖啡车



▼2022年《Blind》的咖啡车



郑恩地贴文下方李先彬出现，再喊了一次「我矮你」。三人感情确实延续到现在2年之久，今年7月时，郑恩地才当了韩善伙YouTube频道第一个客人，韩善伙问了郑恩地很多频道的想法，也和没能出现的李先彬电话连线。



顺带一提，郑恩地现在拍的《24小时健身俱乐部》和《酒都女》一样都是由制作公司BON FACTORY所制作，先前郑恩地也收到了同制作公司《酒都女》导演的咖啡车。



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