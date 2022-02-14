《认识的衣袖红镶边》来了！李世荣化身「宜嫔娘娘」举行选拔会，哥哥们都变成了宫女盼望晋升～

本周六不仅能看到李世荣的校服外，还有美丽高贵的韩服，是不是很期待在《认识的哥哥》上看到她呢！？

JTBC 招牌综艺节目《认识的哥哥》邀请到了热门古装韩剧《衣袖红镶边》的女主角李世荣上节目，也非常用心的布置了古装情境剧，李世荣化身为「宜嫔娘娘」，身旁有神尚宫辅佐，以及哥哥们全都变成为宫女准备进行选拔会。



▼最新预告，一开头李世荣就重现了德任在剧中的经典台词，身为宫女的德任被王承恩后，成为了宜嫔：「我在这里没有机会做自己，所以即便是小事也好，也想要自己做出选择。」因此展开了宫女的选拔会。



不过，这些宫女也不是省油的灯，有嫉妒她的、也有愿意辅佐她的，更有想用前进行贿赂的（数字一大，娘娘似乎动摇了XD），自由发挥的宫斗剧情也是相当搞笑精彩，场面十分疯狂且胡闹。



李世荣的综艺感十足，即兴台词也相当丰富，轻松接住了宫女哥哥们抛出的梗，本性也渐渐展露出来，不过，原本性格就外放活泼的她，很好的适应了节目的内容，相信可以让观众看到她很不一样的面貌。



而在这场激烈的战争中，获得宜嫔娘娘青睐的宫女究竟会是谁呢？记得锁定本周六（2月19日）晚间 20:40 播出的《认识的哥哥》。



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