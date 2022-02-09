期待高冷系男神女神！金材昱、郑秀晶《Crazy Love》首版预告：金钱 VS 复仇的疯狂罗曼史！

KBS新剧《Crazy Love》由金材昱、郑秀晶（Krystal）主演，讲述从底层爬到教育界传说的私人教育企业代表，和虽然没有存在感却相当诚实的女秘书之间的甜蜜紧张的罗曼史。

这阵容一公开让不少观众都相当期待！也终於等到首版预告啦～

金材昱饰演「卢高镇」，是智商190的数学天才，韩国最好的数学补教老师，也是「GO Study」教育的代表。是智慧本身的他旋转360度，展现意想不到的「本色」。 从咆哮著、凶狠眼神来看，「疯狗般X神经代表」这个关键字正好合适。对他来说，所有的判断标准都是钱，一脸傲慢地扇著钱，简直就是「为钱而疯狂」。



这样的他的猎物，连灵魂都被洗劫一空的超级秘书李信雅（郑秀晶 饰），连肩膀都伸不开，非常垂头丧气。可以推测出他受到代表卢高镇的折磨，而这样的角色将会有什么变化呢？拿著斧头露出杀气腾腾的微笑的信雅，被贴上「对复仇而疯狂」的关键词。



两人展现惊人的反转，制作组表示：「金材昱、郑秀晶两位演员没有一句台词，只用表情完美地表现各自的反转角色。但是，这种疯狂的剧情发展只是一个开始，两位男女的表情意味著什么，今后将逐渐揭开神秘面纱，请大家多多期待。」

另外，由《各位国民》、《日与夜》金正贤导演执导，新人编剧金宝蓝编剧执笔，确定定档3月7日。



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