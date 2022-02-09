《僵尸校园》如果拍第二季的话，韩网友觉得这些演员很合适：金智媛简直就是「成人温召」本人啊

2022年韩剧开年爆款之作，非《僵尸校园》莫属。

Netflix太懂观众的心了，全集放出不让大家多等一秒，对於全剧的观感观众们各有想法，不给过该剧的话题度倒是一直热度不减，上线多日围绕它的讨论依旧没有淡下去，关於第二季的制作虽然没有准确的官方消息，但导演李在奎导演也表示：「如果能拍第二季的话确实感觉会很好 。 如果大家都喜爱第一季的话，第二季应该也有希望拍摄。 」

虽然没有官方消息，但并不妨碍网友们自发讨论第2季阵容，韩网上就出现了《僵尸校园2》的选角，故事设定在了10年之后，主角们纷纷回到了孝山市。

南温召-金智媛 饰

青山啊，为了找你，我又回到了这里，你到底在哪里？



张荷莉-尹世雅 饰

用箭猎杀还是不行啊...... 不过现在我已经是国家射箭队的一员了



崔南拉-全汝彬 饰

大家还是回到了这里，我已经在这里定居了，带领著这里的人们，不要为我担心啦。



李洙赫-李东健 饰

班长，不，南拉啊，10年前把你独自留下真的很抱歉，从现在起再也不离开你了。



李娜妍-全昭旻 饰

你们到现在还在怪我吗？ 景修真的是僵尸啊！！！



徐孝玲-徐玄振 饰

你们不要再打了，我害怕......



李青山-闵京勋 饰

温召的记忆啊... 逝去的爱情成了深深刺痛我心的刺（此处响起Buzz《刺》的音乐.....）温召啊，快来救救我！！！



对於以上的选角，网友和观众们也有话要说，有人直指「这应该不是10年后，而是20年后吧」，也有不少人称赞「金智媛完全就是成年后的南温召本人」。 如果第二季真的是10年后的故事，大家心目中的最佳人选又是谁呢？

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