韩媒狙击BIGBANG回归：2年前说不会在韩国回归，还拿粉丝当挡箭牌

就在所有BIGBANG粉丝为他们回归而欢呼时，有韩媒正在「狙击」成员们。

2月7日，BIGBANG所属公司YG娱乐表示：「BIGBANG将在今年春天发表新曲，已经完成了新歌的录制，现在准备开拍MV。 」此外还宣布T.O.P回归的同时也终止了与YG的专属合约，启动了个人专案，作为艺人和企业家展开了多样的挑战。 时隔4年，粉丝们终於等来了团队的回归。

不同於饭圈的欢欣鼓舞，此时的韩国舆论发出了不一样的声音，直接以 「不会在韩国活动......」BIGBANG如同「谎言」一般的回归为题发文，引得广大网友纷纷围观。「不会在韩国回归，其实完全不想回归」，这是T.O.P於2020年在个人IG直播里所说的话，也正是这句话使得BIGBANG目前被一些韩媒诟病，距离「不回归」发言才过去2年，他们怎么就能够坦荡荡地宣布除了胜利之外，团队以4人形式回归呢？



作为K-POP界的顶流天团，其实几位成员也出过大大小小数次负面新闻，G-Dragon和T.O.P因吸食大麻引发争议，大声被爆名下房产涉嫌运营娱乐场所。 因此韩媒直指他们「虽然是爱豆界的偶像，但不能将他们视为道德行为上的楷模，（他们）甚至将巨大的粉丝圈当做挡箭牌」。 面对争议时三人都未正面回应过，一个在单人室里度过，一个坐轮椅被推著，还有一个将责任转嫁给了房产仲介。

也许，BIGBANG会说「用音乐回报大粉丝」，但韩媒又灵魂发问了「除了剩下来的那些粉丝们，谁又期待BIGBANG用音乐来回报我们呢？？」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻