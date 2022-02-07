《Running Man》李光洙之后的「最弱终结者」朱宇宰又来了！观众：会是新的固定嘉宾吗

韩综招牌节目《Running Man》的预告里一位男星登场，引爆猜测：这是有新人要加入了吗？

上周播出的《Running Man》里两位固定女嘉宾缺席，宋智孝因个人体质原因暂缓接种疫苗，加上之前来参加过节目的Super Junior银赫已经确诊，她也不得不进行居家隔离，好在核酸检测呈阴性，等隔离期满就能复出录制。 而全昭旻则因为腿部手术，正处於术后恢复期，暂缓了一切工作。



一下子缺少了两位核心成员，节目看起来有些冷清，不过下期节目预告里模特兼演员朱宇宰突然亮相，引发欢呼。此前他参加《Running Man》时大展综艺才华，明明是模特出身，却完全在撕名牌游戏时无法利用身高优势，被调侃是「最弱的终结者」。 在被分到与金钟国一起后，才开始PK就心虚狂喊「别碰我，我会失明的」，成为节目开播12年以来首位「碰瓷嘉宾」，为观众带去了无限笑料，当时刘在锡就看上了这位很有「笑果」的潜力嘉宾。



看到朱宇宰再次出现在预告里，加上2位固定嘉宾缺席，很难不引发观众们的好奇和猜测，众人纷纷留言表示：「感觉他可以取代李光洙的空位」、「朱宇宰又来了，刘在锡应该会疯狂逗他」、「会不会成为新的固定嘉宾，他确实很有梗」等。

《Running Man》的老粉们，大家期待新成员的加入吗？

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