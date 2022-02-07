两对CP都让人期待♥漫改剧《社内相亲》公开安孝燮＆金世正、金旻奎＆薛仁雅海报，将在21日首播！

SBS新月火剧《社内相亲》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，故事改编自 Yeondam 创作的网路漫画《我和社长相亲相爱》，讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。

今日（7日）公开4人4色的海报，彷佛出自网路漫画的主人公们，加上可爱的插画＆海报上的字句，吸引大家的视线。

安孝燮饰演拥有外貌、财力、能力等一应俱全的高冷CEO「姜泰武」，以充满自信的眼神，拿著一朵玫瑰：「不要这样…我们结婚吧！」求婚的姜泰武，预告他顽强的魅力攻势。



饰演「申夏莉」的金世正，表达在相亲时见到社长的混乱：「相亲男是我们公司的社长吗？」。与此同时，来往於本角色上班族和副角色相亲女之间的申夏莉，艰难的公司生活让人好奇。



金旻奎、薛仁雅的角色海报也预告不寻常的情侣故事。剧中，饰演姜泰武秘书室长「车成勋」的金旻奎用「遇到了不能见到的相亲女」的词句刺激人们的好奇心；而薛仁雅手里拿著求婚用的戒指说：「我们结婚吧，不然我就越线了」，宣布和金旻奎之间的越线罗曼史。



而之前公开的主海报则是还原漫画封面，上面写著「充满惊险的防止辞职，办公室罗曼史」，预告安孝燮＆金世正有趣的职场生活。



另外，《社内相亲》由《奇怪的搭档》、《油腻的Melo》朴善浩导演执导，《没礼貌的英爱小姐17》韩雪熙、洪宝熙编剧合作打造，预计在2月21日首播，可以在 Netflix 收看。

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