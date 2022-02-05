《Queendom》第2季由太妍主持！出演女团阵容也曝光４团粉丝仍有遗憾，官方回应：「仍在讨论中」

有出道好几年的女团，也有只出道一个月的！大家最希望看到哪一团出演《Queendom 2》呢？（三月底开播啊!!!好刺激~）

时隔三年 Mnet 即将推出热门女团竞演节目《Queendom》的第2季《Queendom 2》，早先公开了新一季的主持将由少女时代的主唱「太妍」接棒，近日又有媒体报导将会出演的女团阵容，引发网友们热烈讨论。

目前官方公开了《Queendom 2》的首播时间，将会在3月31日的晚间 21:20 播出，以「女王回来了！」吸引众人的目光。

此外，有媒体透露目前最有可能参加节目的４组女团，分别是以《Rollin'》逆行爆红的 Brave Girls、由 GFRIEND 三名成员重组的全新女团 VIVIZ、每推出新歌都人气爆棚的 ITZY、出道仅1个月&实力不容小觑的新人女团Kep1er。

Brave Girls



VIVIZ



ITZY



Kep1er



对此，官方回应：「目前正在接洽多组女团，但出演阵容尚未定案。」释出了仍在讨论中的状态。

除此之外，呼声最高的女团名单还有Dreamcatcher、宇宙少女、Everglow、Weki Meki、LABOUM、本月少女、STAYC、Secret Number…等团，大家觉得如何呢？

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