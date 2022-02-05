《鱿鱼游戏》+《僵尸校园》一连两部大热剧！小小配角李瑜美IG粉丝人数涨了175倍

一部《鱿鱼游戏》，一部《僵尸校园》，这位小配角（小花）连续出演了两部全球爆火的 Netflix 人气剧。

《僵尸校园》席卷全球91个国家和地区的热门榜TOP10，宣告了「现象级剧」的开始，一众年轻演员正在成为下一个冉冉升起的新星。 在剧中饰演李娜妍的李瑜美凭藉可圈可点的演技迅速出圈。每当危机来临时李娜妍什么都不做，强行命令别人做某事或者快点关上门的颐指气使的模样看得让人气炸了。 而李瑜美本人因为角色备受关注，IG粉丝也在短短5个月里涨了175倍，去年9月粉丝数才4万的她，目前已经拥有了超700万的粉丝了，人气大爆发。



不知道有没有观众发现其实李瑜美也曾出现在《鱿鱼游戏》里，饰演的是从小被遭到父亲家暴的可怜女孩志英，也许是早就对人生失去了信心，参加游戏时毫无胜负欲，眼神中看不到任何求生意志，只留下空洞和虚无，细腻的表情演技当时也给不少观众留下了深刻的印象。





李瑜美的「剧抛式」演技也另观众们震惊，都表示「完全想不到这是同一个人」，实她已经是出道14年的「老演员」了，在出演《鱿鱼游戏》之前靠著送外卖挣生活费，始终没有放弃表演的梦想，通过多年的努力终於让观众看到自己的实力，希望李瑜美继续走花路。

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