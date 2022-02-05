《玩什么好呢？》找池锡辰拜年却疯狂Diss人家，刘在锡更爆料他曾想退出演艺圈甚至「卒婚」

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）新一集EP.124出动了「拜年特工队」，确定为固定成员的刘在锡、郑埻夏、Haha、美娜（申奉仙）与美珠，要向几位《玩什么好呢》开播至今的恩人拜年，其中一位就是池锡辰。

六个人边吃边聊完全没有停止谈话，聊天中必定聊到去年池锡辰上节目一直哭的事迹，Haha则加码表示池锡辰不仅变得爱哭还爱生气，池锡辰一听还真的状似生气的指责人，但无论刘在锡怎么玩弄他，他就只是无奈大笑。



池锡辰没吃几口就说年糕汤很咸，刘在锡就大聊特聊他挑食往事。美娜眼尖发现池锡辰屡次举起汤匙却都没有入口，Haha与美珠便马上「帮忙喂食」，让池锡辰完全招架不住。



不管怎么被捉弄，池锡辰还是自称能被《玩什么好呢》邀请很开心，刘在锡直接戳破谎言：「一个月前还说：『呀，我真想早点离开这圈子』……」还爆料池锡辰曾说过要「卒婚」（婚姻毕业，一种结束婚姻的方式），私下就撞见了池锡辰对妻子有多不耐烦。



最搞笑的可能是拜年尾声，特工队拜完年就向池锡辰要红包（利是），池锡辰赶忙让经纪人拿包包来，直接掏钱分给每个人了。池锡辰拿著得到的礼物要走人时忍不住说：「很奇怪，有种做了做了二手交易的感觉。」



池锡辰出演的片段相当受欢迎，YouTube剪辑影片已逼近80万，网友留言「锡辰哥的声音很好，搞笑也让人觉得很舒服，最后二手交易都笑喷了」、「池锡辰的搞笑风格太棒了，就是刘在锡的宝贝玩偶，刘在锡也很幸福」、「刘在锡和池锡辰的默契真的ㅜㅜ，不是培养10年才形成的」、「池锡辰虽然傲娇也不太会即兴表演，但是最近很能接受后辈的玩笑，反应很好也很温暖」……等等。

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