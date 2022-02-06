这居然是同个演员！《僵尸校园》爱骂脏话的西八学姊，就是《衣袖红镶边》中宫女小团体的可爱忙内～

李俊昊也有追《僵尸校园》就是因为她（演员：李恩泉），你是不是也没认出来呢？！演技也太好了吧～。XDDD（脏话学姊演得超好）

大家在追剧时，应该会常常看到配角演了Ａ作品后，下一部Ｂ作品又会看到他出现，但是这一位可以说是很多人都没认出她来！



近日李俊昊在直播与粉丝互动时，分享了自己最近有在追《僵尸校园》，因为合作过《衣袖红镶边》的演员也有出演，那个人就是演员李恩泉（이은샘），当下网友们还在想到底是谁，回头搜寻后不得了了，因为人设和造型差距太多，很多人都没有认出来是同个人演的。



李恩泉是1999年10月生，年仅22岁的新生代演员，童星出道的她有著扎实的演技，也出演过热门韩剧《复仇笔记》、《我们遇见的奇迹》…等多部作品，经常演出偏叛逆的角色，也轻松驾驭各种人物设定。



这一次她同时出演了两部大热门的韩剧作品，在《衣袖红镶边》中，她是和女主李世荣经常混在一起的宫女小团体成员－孙英姬。



总是微笑著的可爱忙内，在后期也展现了成熟又内敛的演技，怕有人没追剧我就不多说了。



李恩泉在IG分享了《衣袖红镶边》新春特辑与同剧演员们的合照。

而在《僵尸校园》时，她所饰演的高三学姊朴美珍，一出场就气势十足，当僵尸在校园肆虐时，她展现了超强的判断力和求生欲，因为满口脏话频率又高，又观众们取了一个「西八学姊」的称号。（西八音同韩国的脏话）



她出众的演技表现出了一开始以为是自私，到后来却是义气满满，刀子口豆腐心的性格，让观众们对她印象非常深刻！不晓得大家有没有被她圈粉呢？



最后就问大家一件事，同时有追两部剧的话，你能认出她吗？XD



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