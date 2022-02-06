去年接到新娘捧花今年就被求婚！泫雅♥DAWN前世的缘分今生终於修成了正果

「性感小野马」泫雅和相恋了7年的男友DAWN晒婚戒宣布订婚，其实早在去年就有不少人猜到两人好事将近了，没想到春节期间真的传出了喜讯。

2021年10月，泫雅现身某婚礼现场的照片和影片网路上吸引了无数人的关注，甚至引发大量网友的讨论。泫雅出席的是她造型师的婚礼，那天还接到了新娘丢出的捧花。 众所周知未婚女性在婚礼上接到新娘抛出的捧花，就预示著她会得到祝福并且成为下一位结婚的新娘。 当时看到女友接到了捧花，站在一旁的DAWN也是站在人群中笑开了花，广大网友和粉丝看到照片之后纷纷留言称：「泫雅是要和DAWN结婚了吗？ 」没想到2022年的2月泫雅就宣布了自己被求婚的好消息。



泫雅和DAWN於2018年正式公开恋情（当时已经秘密热恋2年），一直以来感情非常好，几乎形影不离，两人还经常在SNS上高调秀恩爱，完全不惧怕外界的目光和质疑。 泫雅和DAWN交往的这7年里从来没有分手过，成为K-POP界具有代表性的长跑情侣，也许真如他俩所讲的「两人是前世就命中注定的姻缘」。 小情侣做客《我家的熊孩子》时透露他们曾经去算过生辰八字，泫雅大爆原来她和DAWN是前世分手后今生再相遇的关系！随后DAWN也补充指女友前世是将军，自己则是在艺妓中最出名的一位，是一朵盛开在墙壁的花。



2022年刚开年，韩娱圈就喜事不断，不知道接下来又会听到哪位明星的婚讯呢？

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