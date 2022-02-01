童星出身的「南多凛」确定在2月8日入伍！官咖发文：「从小就想早点入伍，我会成爲更加成熟的人」

1日，南多凛通过官咖表示：「春节假期过得好吗？ 希望 Unique（유니크，粉丝名）们都能新年快乐，度过健康的2022年。」
他说：「不是别的，我有想亲自传达给 Unique 们的消息，所以写了这样的文章。我预定一周后的2022年2月8日入伍，日期确定后安静地准备著，没能提前告诉 Unique 们，感到很抱歉，但还是想最先告诉유니크们，在这里传达消息。」
南多凛接著写道：「从小就想早点入伍。虽然没能在20岁的时候去，但幸好能在21岁入伍。回来之后，作爲大人，作爲演员，我会给大家展现更好的面貌。Unique 们也都要注意健康，我会成爲更加成熟的人，大家要注意身体健康。」
2002年出生的南多凛，2009年在《花样男子》中作为童星演员出道，之后陆续在《皮诺丘》、《六龙飞天》、《当你沉睡时》、《只是相爱的关系》、《Start up》等作品中演绎主人公的少年时期，凭藉著扎实的演技，获得不少好评。去年与金赛纶合作《优秀巫师贾斗心》，以迅速成长的样子成爲话题。
不过，南多凛在入伍前也是有拍摄好的作品啦！他与具教焕、申铉彬、郭东延搭挡TVING新剧《怪异》，讲述不应该出现在世上的"它"，诅咒、迷惑了人们，和追寻前所未有的怪异事件的考古学家之间的故事，预计在今年上半年播出。
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