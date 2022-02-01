童星出身的「南多凛」确定在2月8日入伍！官咖发文：「从小就想早点入伍，我会成爲更加成熟的人」 《恢单4Men》池锡辰天真的以为离婚后财产能一人一半，卓在勋：「到时候只剩《Running Man》了」 金裕贞真的是百搭女王！合作过的男演员都拥有满满的CP感，网友最希望「他们俩」再次二搭～ 【2月开播韩剧】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都带著新剧回归！还有孙艺真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我们的夏天》剧迷必去的六大经典场景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒樱花复古便利店，来一起重温感动！ 年度黑马韩剧《衣袖红镶边》带起古装热潮，但说到「十大虐心古装韩剧」你首先会想到的作品是哪一部！ 金钟国在家也不闲著！零噪音训练不忘叮嘱读者小心受伤：「钱、纸巾和身体都要细水长流」连线《RM》成员也超有笑点XD 2022年注定是迷妹们伤心的一年！这么多欧巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

留言/评论