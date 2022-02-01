童星出身的「南多凜」確定在2月8日入伍！官咖發文：「從小就想早點入伍，我會成爲更加成熟的人」 《恢單4Men》池錫辰天真的以為離婚後財產能一人一半，卓在勳：「到時候只剩《Running Man》了」 金裕貞真的是百搭女王！合作過的男演員都擁有滿滿的CP感，網友最希望「他們倆」再次二搭～ 【2月開播韓劇】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都帶著新劇回歸！還有孫藝真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我們的夏天》劇迷必去的六大經典場景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒櫻花復古便利店，來一起重溫感動！ 年度黑馬韓劇《衣袖紅鑲邊》帶起古裝熱潮，但說到「十大虐心古裝韓劇」你首先會想到的作品是哪一部！ 金鍾國在家也不閒著！零噪音訓練不忘叮囑讀者小心受傷：「錢、紙巾和身體都要細水長流」連線《RM》成員也超有笑點XD 2022年註定是迷妹們傷心的一年！這麼多歐巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

留言/評論