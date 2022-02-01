童星出身的「南多凜」確定在2月8日入伍！官咖發文：「從小就想早點入伍，我會成爲更加成熟的人」

1日，南多凜通過官咖表示：「春節假期過得好嗎？ 希望 Unique（유니크，粉絲名）們都能新年快樂，度過健康的2022年。」
他說：「不是別的，我有想親自傳達給 Unique 們的消息，所以寫了這樣的文章。我預定一週後的2022年2月8日入伍，日期確定後安靜地準備著，沒能提前告訴 Unique 們，感到很抱歉，但還是想最先告訴유니크們，在這裡傳達消息。」
南多凜接著寫道：「從小就想早點入伍。雖然沒能在20歲的時候去，但幸好能在21歲入伍。回來之後，作爲大人，作爲演員，我會給大家展現更好的面貌。Unique 們也都要注意健康，我會成爲更加成熟的人，大家要注意身體健康。」
2002年出生的南多凜，2009年在《花樣男子》中作為童星演員出道，之後陸續在《皮諾丘》、《六龍飛天》、《當你沉睡時》、《只是相愛的關係》、《Start up》等作品中演繹主人公的少年時期，憑藉著紮實的演技，獲得不少好評。去年與金賽綸合作《優秀巫師賈斗心》，以迅速成長的樣子成爲話題。
不過，南多凜在入伍前也是有拍攝好的作品啦！他與具教煥、申鉉彬、郭東延搭擋TVING新劇《怪異》，講述不應該出現在世上的"它"，詛咒、迷惑了人們，和追尋前所未有的怪異事件的考古學家之間的故事，預計在今年上半年播出。
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