D社专访宋智雅：不停道歉，自责「没概念」，以为长得漂亮就行了

假货成了宋智雅的绊脚石， 让她深陷丑闻中。

凭藉Netflix恋综《单身即地狱》而一夜成名的宋智雅刚尝到爆火的甜头，却在一个月之内就跌下神坛，从万人追捧的自信Girl，沦落为人人喊打的假货妹，原因就是被韩国网友扒出经常穿戴假货出镜。

事情曝光后不久宋智雅素颜出镜道歉，承认自己穿戴假货，关闭SNS，表示会深刻反省，同时希望大家不要网暴她的家人。1月29日，她又接受了韩国D社采访，并同意鉴定所拥有的奢侈品，经过专家的鉴定，假货包括在《单身即地狱》上穿戴的香奈儿粉色针织衫和露脐装、迪奥裙子和三款包、梵克雅宝项炼等等，网路上质疑的20件假货，有8件是她明确知道的，其余的12件则是别人或品牌方赞助的，她自称并不知情。

当被问及「你为什么要这样（使用假货）」时，宋智雅低下了头回应：「都怪我没有概念，都是我的错。 在大家误会这些是名牌的时候，应该马上说出来的..... 我以为『自己长得漂亮就行了』，就没把这些当回事。 这是我的过错，我不想为此找任何藉口。 」

对於自己之前的一切所作所为，宋智雅一直解释说是「无知」，这一苍白的辩解显然无法说服民众，於是D社记者提出质疑「为何会购买假货？ 」宋智雅称：「觉得漂亮才买。迪奥的包包是20岁的时候在街边买的，还有收到的礼物，梵克雅宝项炼就是因为漂亮才戴，也有不知道是假货而购买的东西。 」

D社采访最后，宋智雅又说了一句「对不起」、「我还需要辩解什么呢，都是我惹的祸。 真的没有概念，以为漂亮是我的全部...... 是我的想法太短浅了。 真的很抱歉，因为我知道让很多人感受到了背叛感。 」

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