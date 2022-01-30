《鱿鱼游戏》李瑜美在《僵尸校园》以自私又势利眼的恶女回归！

1月28日上线公开的《僵尸校园》大家已经看完了吗？里面有许多熟面孔，也包含了大家熟悉的《鱿鱼游戏》李瑜美，在《鱿鱼游戏》中很温柔可爱，还把自己的生命交给姜晓的她，本次在《僵尸校园》却以超讨厌的女学生登场！

《僵尸校园》描述令人突变为僵尸的神秘病毒，快速在校园中蔓延，一群尚未被咬到的学生们该如何利用现有工具躲避全校丧尸？求救无门并且校外也已经被丧尸吞噬，孤立无援的他们还有什么转机？虽然观众们都已经非常熟悉所谓的丧尸题材，许多人觉得已经没有新意，但不得不说《僵尸校园》又展开了新高度，全片令人紧张不已，许多千钧一发的时刻令观众们不由得一起尖叫起来。



《僵尸校园》中正在躲避的学生们之一，就是《鱿鱼游戏》中的李瑜美，本次她演出的角色是一位势利女李娜妍，时常用嫌恶的语气，也看不起家境比较平庸的同学，大家奋勇合作抵抗时每次都缩在后面不出力的人，甚至还使用心机手段害同学，让观众们也对她恨得牙痒痒的。



李瑜美近年来在许多电视与电影作品上展现出色演技，逐渐让观众们注意到她的演出。去年在引发全球话题的电视剧《鱿鱼游戏》中的可爱女孩智英，觉得姜晓比她更有存活下去的决心而自我牺牲，在电影《绑架影帝黄晸珉》当中，她也是跟主角黄晸珉一起被绑架的第二人质，可说是戏份也很重的一个角色。



本次登场《僵尸校园》，这一角色的特色更让大家不得不留意到李瑜美，超自私的她是本次校园中的恶角李娜妍，也完美消化本次的角色。李娜妍因为家中富裕住在高级住宅，每当遇到状况时她总是最自私只想到自己，所有行为都与其他同学们产生矛盾对立，在群体中算是破坏和谐的人，本次的恶角挑战也让观众们对她的演技给予好评。

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