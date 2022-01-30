D社專訪宋智雅：不停道歉，自責「沒概念」，以為長得漂亮就行了

假貨成了宋智雅的絆腳石， 讓她深陷醜聞中。

憑藉Netflix戀綜《單身即地獄》而一夜成名的宋智雅剛嘗到爆火的甜頭，卻在一個月之內就跌下神壇，從萬人追捧的自信Girl，淪落為人人喊打的假貨妹，原因就是被韓國網友扒出經常穿戴假貨出鏡。

事情曝光後不久宋智雅素顏出鏡道歉，承認自己穿戴假貨，關閉SNS，表示會深刻反省，同時希望大家不要網暴她的家人。1月29日，她又接受了韓國D社採訪，並同意鑒定所擁有的奢侈品，經過專家的鑒定，假貨包括在《單身即地獄》上穿戴的香奈兒粉色針織衫和露臍裝、迪奧裙子和三款包、梵克雅寶項鍊等等，網路上質疑的20件假貨，有8件是她明確知道的，其餘的12件則是別人或品牌方贊助的，她自稱並不知情。

當被問及「你為什麼要這樣（使用假貨）」時，宋智雅低下了頭回應：「都怪我沒有概念，都是我的錯。 在大家誤會這些是名牌的時候，應該馬上說出來的..... 我以為『自己長得漂亮就行了』，就沒把這些當回事。 這是我的過錯，我不想為此找任何藉口。 」

對於自己之前的一切所作所為，宋智雅一直解釋說是「無知」，這一蒼白的辯解顯然無法說服民眾，於是D社記者提出質疑「為何會購買假貨？ 」宋智雅稱：「覺得漂亮才買。迪奧的包包是20歲的時候在街邊買的，還有收到的禮物，梵克雅寶項鍊就是因為漂亮才戴，也有不知道是假貨而購買的東西。 」

D社採訪最後，宋智雅又說了一句「對不起」、「我還需要辯解什麼呢，都是我惹的禍。 真的沒有概念，以為漂亮是我的全部...... 是我的想法太短淺了。 真的很抱歉，因為我知道讓很多人感受到了背叛感。 」

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