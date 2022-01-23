SM新大楼异常震动引发担忧，调查结果是练习生跳舞造成共振

近日韩国SM娱乐公司所在的高楼频频发生原因不明的震动，部份公司因此提前让员工下班，初步调查后推测震动原因与2011年的另一个知名案例十分相似。

SM娱乐公司去年从江南区搬到圣水洞新型商住大厦「Acro Seoul Forest」，本月20日有多位在该大楼工作的网友发帖称感到上下晃动，虽然之前就偶尔发生但这天晃了很多次，而且部分地板凸起、玻璃门碎裂、天花板漏水，根本是「历代级」，非常不安。

Acro Seoul Forest竣工刚刚14个月、由3栋楼组成，分别是2栋49层的公寓楼和1栋39层的商住两用楼D Tower，发生震动的是后者。 消防队20日下午4点半接前往检查没有发现异常，防灾室的地震监测装置也没有记录到震动。



韩国曾经在1995年发生三丰百货店倒塌事故，当时天花板、承重柱出现裂痕没有受到重视，最终酿成502人遇难的惨剧。这次Acro Seoul Forest的晃动也引起很多人担心，21日，入驻D Tower的公司「现代Glovis」下令职员提早下班。

22日，施工公司大林産业表示紧急检查后认为震动与建筑物的安全性无关，为了分析发生震动原因，在各个主要楼层安装了测量仪器进行实时监控。

首尔大学建筑学教授、韩国首屈一指的结构专家朴洪根（音）也参与了检查，在报告中表示：「震动不是一直存在而是在不特定时间发生，推测是由建筑物内部的特定活动引起。 」另一位参与检查的檀国大学研究教授文大浩（音）认为震动十分轻微、不影响建筑物安全性，而且很可能和2011年的Techno Mart 21震动事件出於相似的原因。



Techno Mart 21位於首尔市广津区、一共39层，2011年有职员举报称建筑物上下剧烈晃动长达10分钟，几小时后撤出所有人员。 经过3天的检查认为建筑物本身没有瑕疵，震动原因是13楼健身房里20多位学员一起练习「跆BO」（跆拳道和Boxing动作结合的有氧健身舞）、以及10层的电影院播放音乐，频率刚好与大楼的振荡周期一致，从而引发共振且楼层越高越明显。

据悉D Tower的震动幅度与Techno Mart 21相似。D Tower的6到19层是SM娱乐公司，其中4层都是舞蹈练习室，很可能是因为多人一起剧烈跳舞造成短暂的共振。

曾在Techno Mart 21事件中担任安全诊断总负责人的檀国大学建筑工学教授郑兰（音）表示，Techno Mart 21的解决方案是在建筑物上层安装控制装置，这次应该也会有办法处理。



韩国网友也长舒一口气：「好神奇，幸好没有大事」、「Techno Mart 21后来也没有发生事故」、「大概类似手机震动时隔壁也能感受到，只是强度更大」、「之前的公司地下是夜店，晚上加班就能感到震动」、「幸好有解决方案」 、「HYBE要怎么办......」、「娱乐公司都把练习室放在地下是因为这个原因吗？ 」

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