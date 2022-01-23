SM新大樓異常震動引發擔憂，調查結果是練習生跳舞造成共振

近日韓國SM娛樂公司所在的高樓頻頻發生原因不明的震動，部份公司因此提前讓員工下班，初步調查後推測震動原因與2011年的另一個知名案例十分相似。

SM娛樂公司去年從江南區搬到聖水洞新型商住大廈「Acro Seoul Forest」，本月20日有多位在該大樓工作的網友發帖稱感到上下晃動，雖然之前就偶爾發生但這天晃了很多次，而且部分地板凸起、玻璃門碎裂、天花板漏水，根本是「歷代級」，非常不安。

Acro Seoul Forest竣工剛剛14個月、由3棟樓組成，分別是2棟49層的公寓樓和1棟39層的商住兩用樓D Tower，發生震動的是後者。 消防隊20日下午4點半接前往檢查沒有發現異常，防災室的地震監測裝置也沒有記錄到震動。



韓國曾經在1995年發生三豐百貨店倒塌事故，當時天花板、承重柱出現裂痕沒有受到重視，最終釀成502人遇難的慘劇。這次Acro Seoul Forest的晃動也引起很多人擔心，21日，入駐D Tower的公司「現代Glovis」下令職員提早下班。

22日，施工公司大林産業表示緊急檢查後認為震動與建築物的安全性無關，為了分析發生震動原因，在各個主要樓層安裝了測量儀器進行實時監控。

首爾大學建築學教授、韓國首屈一指的結構專家朴洪根（音）也參與了檢查，在報告中表示：「震動不是一直存在而是在不特定時間發生，推測是由建築物內部的特定活動引起。 」另一位參與檢查的檀國大學研究教授文大浩（音）認為震動十分輕微、不影響建築物安全性，而且很可能和2011年的Techno Mart 21震動事件出於相似的原因。



Techno Mart 21位於首爾市廣津區、一共39層，2011年有職員舉報稱建築物上下劇烈晃動長達10分鐘，幾小時後撤出所有人員。 經過3天的檢查認為建築物本身沒有瑕疵，震動原因是13樓健身房裡20多位學員一起練習「跆BO」（跆拳道和Boxing動作結合的有氧健身舞）、以及10層的電影院播放音樂，頻率剛好與大樓的振盪週期一致，從而引發共振且樓層越高越明顯。

據悉D Tower的震動幅度與Techno Mart 21相似。D Tower的6到19層是SM娛樂公司，其中4層都是舞蹈練習室，很可能是因為多人一起劇烈跳舞造成短暫的共振。

曾在Techno Mart 21事件中擔任安全診斷總負責人的檀國大學建築工學教授鄭蘭（音）表示，Techno Mart 21的解決方案是在建築物上層安裝控制裝置，這次應該也會有辦法處理。



韓國網友也長舒一口氣：「好神奇，幸好沒有大事」、「Techno Mart 21後來也沒有發生事故」、「大概類似手機震動時隔壁也能感受到，只是強度更大」、「之前的公司地下是夜店，晚上加班就能感到震動」、「幸好有解決方案」 、「HYBE要怎麼辦......」、「娛樂公司都把練習室放在地下是因為這個原因嗎？ 」

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