《我的出走日记》神秘的魅力大叔具氏孙锡久夺得话题冠军！《我们的蓝调时光》荣登话题韩剧No.1

（封面图源：JTBC《我的出走日记》剧照、tvN《我们的蓝调时光》 海报）
除了近期最热门的两部韩剧《我们的蓝调时光》&《我的出走日记》，大家正在追哪一部韩剧呢？（电视剧话题性TOP10排行全公开）
近期的韩剧虽然没有像上一波拥有偏高的收视率，但在网路观看率和话题度上都非常热烈，这一波韩剧除了有华丽的演员阵容外，更多的是引发现代社会共鸣的故事性，一起来看看4月第4周的话题电视剧 TOP.10 有哪些作品名列前茅吧！
「演员榜」要特别提一下《我的出走日记》孙锡久夺得冠军，成为了新晋魅力大叔的话题人物，与他有对手戏的金智媛也站稳亚军的位置，而《Again My Life》李准基则是第三名，依旧保持著高人气。
（图源：JTBC《我的出走日记》剧照）（图源：SBS《Again My Life》剧照）
电视剧话题性TOP.10
（图源：IG@gooddata_official）
1．tvN《我们的蓝调时光》
（图源：tvN《我们的蓝调时光》 海报）
2．JTBC《我的出走日记》
（图源：JTBC《我的出走日记》海报）
3．JTBC《绿色妈咪会》
（图源：JTBC《绿色妈咪会》海报）
4．朝鲜TV《婚词离曲3》
（图源：朝鲜TV《婚词离曲3》海报）
5．SBS《Again My Life》
（图源：SBS《Again My Life》海报）
6．tvN《军检察官多伯曼》
（图源：黄viu煲剧平台《军检察官多伯曼》海报）
7．KBS《太宗李芳远》
（图源：KBS《太宗李芳远》海报）
8．tvN《流星》
（图源：tvN《流星》海报）
9．MBC《还有明天》
（图源：MBC《还有明天》海报）
10．tvN《杀人者的购物目录》
（图源：tvN《杀人者的购物目录》海报）
（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）
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