《我的出走日记》神秘的魅力大叔具氏孙锡久夺得话题冠军！《我们的蓝调时光》荣登话题韩剧No.1

除了近期最热门的两部韩剧《我们的蓝调时光》&《我的出走日记》，大家正在追哪一部韩剧呢？（电视剧话题性TOP10排行全公开）

近期的韩剧虽然没有像上一波拥有偏高的收视率，但在网路观看率和话题度上都非常热烈，这一波韩剧除了有华丽的演员阵容外，更多的是引发现代社会共鸣的故事性，一起来看看4月第4周的话题电视剧 TOP.10 有哪些作品名列前茅吧！

「演员榜」要特别提一下《我的出走日记》孙锡久夺得冠军，成为了新晋魅力大叔的话题人物，与他有对手戏的金智媛也站稳亚军的位置，而《Again My Life》李准基则是第三名，依旧保持著高人气。





电视剧话题性TOP.10



1．tvN《我们的蓝调时光》





2．JTBC《我的出走日记》



3．JTBC《绿色妈咪会》



4．朝鲜TV《婚词离曲3》



5．SBS《Again My Life》



6．tvN《军检察官多伯曼》



7．KBS《太宗李芳远》



8．tvN《流星》



9．MBC《还有明天》



10．tvN《杀人者的购物目录》



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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