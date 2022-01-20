玉泽演、河锡辰、郑恩地有望担纲OCN新剧《Blind》主演，导演为《隧道》申勇辉

《御史与祚怡》玉泽演、《米虫的一日三餐》河锡辰、《酒鬼都市女人们》郑恩地，这三位都是短短时间又有新戏约啊！！

根据韩国媒体《亚洲经济》今（20）日报导，玉泽演、河锡辰与郑恩地将出演预计下半年上档的OCN新电视剧《Blind》。

《Blind》讲述是因怀有冤屈的受害者们，与对於不实的真相睁一只眼闭一只眼的加害者们的故事，是以刑警、法官、法学院学生以及陪审员作为故事中心。

导演为擅长在犯罪题材中渲染人与人之间情感的申勇辉，曾执导《隧道》、《Cross》与《Voice 4》，编剧则为《玉琳的成长日记》、《Andante》权基庆。

▼申勇辉执导下的《隧道》依旧是不少剧迷心中的犯罪悬疑经典，也许仅次《Signal信号》



玉泽演、河锡辰、郑恩地如确定接下《Blind》，将是他们短期内迅速回归之作。玉泽演主演的《御史与祚怡》上月完结，河锡辰的《米虫的一日三餐》更是在上周才完结，而郑恩地在去年11月《酒鬼都市女人们》完结之后，就投入综艺节目《登山都市女人们》以及Apink特别专辑制作。

▼玉泽演



▼河锡辰



▼郑恩地



对於此消息，Kpop粉丝肯定很兴奋，能看见2PM玉泽演搭档郑恩地。网友大多对郑恩地与申勇辉导演相当有信心且非常期待，而玉泽演就招来一些质疑演技的声音，河锡辰则有人认为他挑剧的眼光都不太好。

另外，由於先前有其他媒体透露曾演的《18岁的瞬间》、《境遇之数》的Wanna One邕圣佑，会接演刑警「柳成俊」的角色，一些网友看到今日的新闻只字未提邕圣佑表示失望、留言若没有邕圣佑就不会收看了。

▼邕圣佑



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