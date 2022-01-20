《那年，我们的夏天》花絮！金多美＆崔宇植只要一对视就笑场，回家路对台词时是真的打电话！

《那年，我们的夏天》本周播出中，崔雄（崔宇植 饰）和延秀（金多美 饰）描绘重新开始的恋人们的现实苦恼，引起深深的共鸣。

这两集（第13、14集）的花絮也公开，其中一段是崔雄＆延秀夜间约会散步，彩排现场一样超欢乐！正式拍摄时，金多美看著崔宇植的脸突然笑场，重新拍摄时她又忍笑失败，崔宇植：「干嘛这样～」在崔雄家拍摄时，因为延秀一直唠叨，崔宇植还直接故障，讲不出下一句台词（笑）！拍摄完后，他们也等待导演喊 Cut 的信号，因为真的等太久，两人只好一直憋笑 XD



接著就是令人心脏爆击的一段！延秀聚餐结束回家后，在回家路上接到崔雄的电话，延秀讲出心里话后，最后...崔雄说：「我知道了，那你回头吧！」金多美在拍摄时，崔宇植就在一旁真实通话对著台词，两人对戏时，崔宇植又再次故障 XD 回家路也终於看到正面（剧中只有背影啊～）。



花絮一公开，韩国网友也在影片下留言：「可爱的情侣♡」、「爲什么感觉这么短ㅠㅠ」、「连花絮都很珍贵，每天看好几遍的我」、「好喜欢温暖的雄」、「边打电话边配合真是大发」、「下周就要结束了，现在就已经很遗憾和伤心了」、「希望这部电视剧不要结束 呜呜」、「制作组～吻戏花别忘了」等等。

第15集预告，崔雄给延秀戴上项炼，说是「给猫猫脖子挂上铃铛」，两人一整天都在家里玩耍，看起来超级幸褔！努亚嘲讽崔雄的人生很不幸，延秀的奶奶住院，延秀在崔雄面前流下眼泪：「我这么幸福的时候，都会感到不安。」还有第14集中，有个人一直看著崔雄，不少人也猜测是他的亲生父亲。还有在后记中，志雄的妈妈回来跟他说自己快死了，请他拍摄纪录片。只剩下2集，编剧会如何收尾，也被备受关注！



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