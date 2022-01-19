「朴叙俊伦敦vlog」每天4点半起床拍摄，周末到场应援好友孙兴慜的球赛！

朴叙俊的YouTube频道「Record PARK's」17日释出记录伦敦工作生活的第二支vlog。

朴叙俊睡眼惺忪地开始录制，展示窗外夜景，白天景色在IG上PO过。 「我们每天凌晨四点半起床，五点左右pick up，下班回来8点半，现在是拍摄的第二周，心态从容了。 虽然今天也很疲累，但会精干地开始新一天。」





朴叙俊和足球选手孙兴慜是好友，朴叙俊在没有拍摄的周末，去观看孙兴慜比赛：「现在去呐喊助威，兴慜父亲允许我待在伦敦的期间随时去看比赛。一周以来英国天气都不好，今天终於阳光明媚了，英国天气真的变冷了。今天是10月3日，这么看来已经来英国一个月了啊，现在已经适应了，是英国人了XD」





朴叙俊在球场外向镜头展示他手机画面：「要有新冠阴性证明才能进球场，我们一个多月以来差不多做了二十多次的测试。」朴叙俊兴奋地投入於观赛中，进球瞬间和其他球迷一样起身欢呼，大喊：「孙兴慜助攻！」



另外，朴叙俊在2021年9月开始在伦敦拍摄漫威电影《The Marvels（惊奇队长2）》，11月暂时回国消化韩国日程。



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