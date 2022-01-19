安宰贤先晒新娘背影照再PO意味深长文字！粉丝好奇心大爆发：文中的「你」又是谁

安宰贤突然po出新娘背影照，引爆网友的猜测。

安宰贤和具惠善已经离婚2年多，两人都受婚变风波影响而形象受损。 重返大众视线的安宰贤在这2年里非常低调，无论是节目里还是SNS晒照都小心翼翼。没想到近日他突晒出一张婚礼现场照，吓坏不少粉丝，纷纷猜测：「你这是再婚了？」

照片是新娘的背影，文内并没有特别说明，只附上幸运草及钻石戒指的图案，让不少粉丝看得一头雾水，引来无数网友和粉丝询问，「这是你的婚礼？」、「你什么时候再婚了」...不过安宰贤并未特别回应，但通过他的IG STORY可以得知他应该是去参加朋友的婚礼了。



这之后安宰贤再次更新SNS，放了一张写有「泪水」和「珍贵」内容的笔记本照片，「每个人对於'珍贵'的定义标准不同，在我的标准里与'珍贵'最接近的就是'泪水'，虽然'泪水'总是象徵著悲伤，但同时还代表感动和欣喜的瞬间。有段时间我经常泪流满面...希望今后对於珍贵的标准能够从泪水转为笑容，希望通过笑容来记住你。」看上去这是安宰贤有感而发，但粉丝和网友全都被文中提到的「你」牵引住了视线，好奇「你」到底是谁。



这段文字也感染了众人，网友们纷纷留言应援，称：「希望你以后的生活充满幸福和笑容。 」

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