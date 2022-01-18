白富美人设大翻车，网友狂挖《单身即地狱》宋智雅穿过的山寨货！手写信道歉，配对男金贤中火速取关

因《单身即地狱》而出名的女博主Freezia宋智雅承认自己用假货，并通过手写信道歉。

日前，宋智雅被YouTuber扒出上节目穿戴的都是冒牌奢侈品，顷刻间家境优渥的贵气千金人设崩塌。 影片曝光没多久，宋智雅方面回应「尚未有要做出官方声明的地方」。

民众们质疑的声音并未平息，韩网上还出现了大量开扒文，配图配文说明宋智雅用到的各类假货，从Chanel、Fendi到LV、 Balenciaga，可以说是把不少高奢大牌的爆款穿了个遍，作为一个把拥有原创时尚品牌作为梦想的人来说，为了立白富美的人设而知假用假，显然是没有丝毫的品牌产权意识，而这也是让民众们极为不满的一点。



事情的最后就是宋智雅出面道歉，通过手写信的方式承认了假货一事。 道歉信开头就先向粉丝进行了道歉，随后表示自己在个人SNS和《单身即地狱》中穿过的部份衣服引起了争议，而针对假货争议，她承认部份是事实，对此致歉。 同时宋智雅还向品牌方道歉，称：「因对著作权的无知而引发的一切表示歉意。 作为梦想着拥有原创品牌的人，我意识到了引起争议部份的严重性，会深刻反省。 」宋智雅还透露已经全部删除了展示假货的视频内容，且称「以后我将更加负责。 」

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