白富美人設大翻車，網友狂挖《單身即地獄》宋智雅穿過的山寨貨！手寫信道歉，配對男金賢中火速取關

因《單身即地獄》而出名的女博主Freezia宋智雅承認自己用假貨，並通過手寫信道歉。

日前，宋智雅被YouTuber扒出上節目穿戴的都是冒牌奢侈品，頃刻間家境優渥的貴氣千金人設崩塌。 影片曝光沒多久，宋智雅方面回應「尚未有要做出官方聲明的地方」。

民眾們質疑的聲音並未平息，韓網上還出現了大量開扒文，配圖配文說明宋智雅用到的各類假貨，從Chanel、Fendi到LV、 Balenciaga，可以說是把不少高奢大牌的爆款穿了個遍，作為一個把擁有原創時尚品牌作為夢想的人來說，為了立白富美的人設而知假用假，顯然是沒有絲毫的品牌產權意識，而這也是讓民眾們極為不滿的一點。



事情的最後就是宋智雅出面道歉，通過手寫信的方式承認了假貨一事。 道歉信開頭就先向粉絲進行了道歉，隨後表示自己在個人SNS和《單身即地獄》中穿過的部份衣服引起了爭議，而針對假貨爭議，她承認部份是事實，對此致歉。 同時宋智雅還向品牌方道歉，稱：「因對著作權的無知而引發的一切表示歉意。 作為夢想着擁有原創品牌的人，我意識到了引起爭議部份的嚴重性，會深刻反省。 」宋智雅還透露已經全部刪除了展示假貨的視頻內容，且稱「以後我將更加負責。 」

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